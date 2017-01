Na Zemana čeká telecí hřbet i popelníček

Domažlice, Kdyně - Přípravy na prezidentskou návštěvu jsou v plném proudu v Domažlicích i ve Kdyni, kam hlava státu zavítá ve čtvrtek.

Prezident Miloš Zeman na besedě v Domažlicích.Foto: Deník/ Stanislav Šebek

„Na velké přípravy jsme neměli moc času. Že k nám pan prezident zavítá, jsme se dozvěděli před 14 dny. Protože si pan prezident přál setkat se s občany v parku, musíme ještě sklidit veškerý sníh, připravit pódium a ozvučení," řekla tajemnice MÚ Kdyně Dagmar Bauerová s tím, že městská vlajka je již vyčištěná a nažehlená.

Na vlajku by Kdyňští rozhodně zapomenout neměli. Při poslední návštěvě prezidenta v Holýšově a Domažlicích nemělo vlajku připraveno ani jedno z měst a Miloš Zeman oba starosty pokáral, že nemá kam jim připnout prezidentskou stuhu.

Prezidenta by mohl potěšit i jeden z dárků, který pro něj chystají žáci domažlického středního odborného učiliště.

„O panu prezidentovi se ví, že je kuřák, a tak žáky z oboru strojní mechanik napadlo, že by byl hezkým dárkem pro něj popelník. Máme k dispozici moderní pětiosé CNC stroje a pro výrobu tohoto dárku tak žáci využívají nejnovější technologie. Žáci si to sami nakreslili, naprogramovali a vyrobili, je to vlastnoruční dárek, který si zaslouží pozornost pana prezidenta," shrnula ředitelka SOU Domažlice Zdeňka Buršíková.

Zeman poobědvá ve Kdyni v restauraci Černý orel.

„Pan prezident si menu vybral sám. Bude se podávat hříbkový krém s praženými mandlemi, grilovaný telecí hřbet s husími játry, cibulovou marmeládou na portském víně a estragonu, šťouchané brambory s pečenými kaštany na másle a jako dezert panna cotta s malinovou omáčkou a čerstvými borůvkami," řekla provozní restaurace Kateřina Kindelmannová s tím, že tak významného hosta bude jejich restaurace hostit poprvé.