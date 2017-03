Na Špíčáku bude den pro děti. Areál láká na pětiboj a lyžování zdarma

Železná Ruda - Na Špičáku vystoupí i Marek Ztracený.

Pětiboj pro děti pořádá areál už posedmé za sebou.Foto: Ski&Bike Špičák

Získat skipas na celodenní lyžování zdarma v soutěžích tradičního špičáckého pětiboje mohou všechny děti do 14 let v sobotu 4. března od 9 do 12,30 hodin u dojezdu sjezdovky Spodní Šance. Tři nejlepší z každé ze tří věkových kategorií pak ještě obdrží další pěkné ceny, které jim předá zpěvák Marek Ztracený. S ním se mohu děti i další návštěvníci ještě potkat případně i vyfotit od 12,30 do 13,00 hodin poblíž místa dětských soutěží.

Pětiboj pro děti pořádá areál už posedmé za sebou. Jeho disciplíny budou co do provedení letos lehce modifikovány, ale stejně jako v předchozích letech se děti mohou těšit na koupání tučňáků, krmení Yettiho, psí spřežení, kuželky s ledním medvědem a zdolávání iglú. Na startu obdrží soutěžní kartičky, které po jeho absolvování odevzdají s vyplněnými výsledky. Pak si hned dojdou vyzvednout jízdenku na vleky do kasy.

„Vše bez problémů zvládnou, nemusí se obávat nějakých zákeřností. Ceny pro ty nejlepší předá Marek Ztracený u stánku moderátora ve 13 hodin," uvádí Radek Vaniš z pořádajícího Ski&Bike Špičák. Kvůli odbavovacímu systému vleků děti potřebují pouze 100 korun na vratnou zálohu k čipové kartě. V kase jim samozřejmě stovku hned po lyžování a odevzdání karty obratem vrátí.

Soutěží se ve třech věkových kategoriích (do 6 let, 7-9 let, 10-14 let). Pětiboj a dopolední dění komentuje přímo u Spodní Šance moderátor. A co konkrétně mohou ještě děti mimo skipasy vyhrát? Jízdu rolbou nebo na skútru po špičácké sjezdovce, poukazy na motokáry v Plzni nebo trička a čepice Horsefeathers.

Aktuální info o sněhových podmínkách na www.spicak.cz.