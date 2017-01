Na sjezdovce v Loučimi závodily děti na lyžích

Loučim – Jako v horském lyžařském středisku to vypadalo v neděli 22. ledna odpoledne na sjezdovce u třešňové aleje v Loučimi.

Stráň, na které se od jara do podzimu pasou krávy, obsadili malí lyžaři, pro které členové Sokola Loučim připravili na krásně zasněženém povrchu závody ve slalomu.

Aniž by se akce příliš propagovala, postavilo se na start 20 závodníků ve věku od pěti do dvanácti let, jejichž výkonům přihlíželo téměř 40 diváků, kromě místních převážně z řad rodičů.

Sokolové zajistili službu u vleku a také občerstvení v podobě čaje, grogu a svařáku, který v mrazivém (teplota kolem -5° C), ale slunečném odpoledni přišel vhod – pochopitelně dospělým.

Závod trval dvě hodiny, po jeho skončení si ostatní zalyžovali až do tmy. Dostatečné množství sněhu i mráz umožňují lyžovat i v nižších polohách a toho využili v Loučimi.

Nutno ovšem dodat, že bez obětavosti několika členů Sokola by podobnou akci šlo uspořádat jen těžko, a proto jim patří velké poděkování.

Zdeněk Huspek