Na Baldově někdo odhodil toalety, umyvadla i pneumatiky

Baldov – Další černou skládku v katastru Domažlic objevili domažličtí strážníci.

ČERNÁ SKLÁDKA. Strážníci objevili horu odpadu nedaleko baldovského památníku.Foto: MP

Nedaleko baldovského pomníku si zatím neznámý pachatel udělal úložiště pro rozměrný odpad zřejmě z vyklízení svého domu.

„Od pondělí víme o obrovské černé skládce zhruba 200 metrů od památníku na Baldově," uvedl velitel městské policie Petr Kubal.

„Zatím neznámý pachatel tam zanechal záchodové mísy, pneumatiky, umyvadla a další věci. Vypadá to, jako kdyby si někdo vyklízel dům," odhaduje Kubal.

„Umístit takový nepořádek do této lokality – to nemá obdoby," nezakrývá své rozčilení šéf strážníků.

Po domluvě s ředitelem Domažlických technických služeb byli na pátek k odvozu vyhozených předmětů objednání pracovníci DTS.

Náklady na odvoz tak půjdou z prostředků města, potažmo DTS.

„Provádíme denně pochůzkové kontroly, jeden den je to v pořádku a druhý se tam objeví taková hromada nepořádku," konstatoval Kubal.

Podobný případ strážníci zaznamenali před dvěma měsíci, kdy na okraji lesa našli sporák, ledničku a pytle s domovním odpadem. I tehdy musely černou skládku zlikvidovat Domažlické technické služby.

„Snažíme se pachatele pokaždé najít, ale je to velmi těžké," poznamenal Kubal. „Pokud by se to povedlo, hrozí mu ve správním řízení sankce až v hodnotě 50 tisíc korun, v případě že se tímto jednáním pachatel již dopustil recidivy, je horní hranice uložené sankce 75 tisíc korun," vysvětlila preventistka MP Věra Říhová.

Řešení tohoto přestupku je závislé na osobě pachatele – buď je v kompetenci Odboru pro projednávání přestupků či Odboru životního prostředí.

„Důkazní břemeno je v současné době na městské policii," vysvětlila Říhová.