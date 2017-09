Muzikanti připomenou v Klenčí Petra Nováka

Klenčí pod Čerchovem – Povídej, Hvězdičko blýskavá nebo Náhrobní kámen.

Petr Novák Forever vystoupí v Klenčí pod ČerchovemFoto: Archiv kapely

Nejen tyto hity rozezní už v neděli v podvečer kostel svatého Martina v Klenčí pod Čerchovem. Místo, které je častým hostitelem koncertů známých českých zpěváků se stane zastávkou i pětice muzikantů z Plzeňska, kteří vzdávají hold rytíři českého bigbítu – Petru Novákovi.

„Nejsme revival, nezpíváme jako Petr Novák, ani tak nevypadáme a není to naším cílem,“ vysvětluje klávesista Jiří Bláha, který také stojí za projektem Petr Novák Forever. „Letos v srpnu je to dvacet let, co Petr Novák zemřel a k tomuto výročí jsme připravili pro posluchače komorní recitál, ve kterém zazní dvacet jeho hitů,“ dodává. Koncert začíná v 18 hodin.

„Písničky jsme upravili do netradičních aranží, nejde o žádný bigbít,“ říká Luboš Muchna, který je autorem nové podoby písní a zároveň hraje na akustickou kytaru. Dalšími nástroji jsou klávesy, akordeon, bonga a klarinet, příčná flétna a saxofon. „V některých částech koncertu promlouvá ze záznamu i sám Petr Novák,“ upozorňuje Muchna.

Klenčí pod Čerchovem je pátou zastávkou z turné nazvaném „Klaunova zpověď – 20 let poté“. Hudebníci odstartovali před čtrnácti dny koncertem na nádvoří zámku Chyše, kam přišlo na Petra Nováka zavzpomínat sedm stovek posluchačů. V sobotu zahrají například v šumavském Anníně a jejich další kroky povedou přes Plzeň například do Roudnice nad Labem.