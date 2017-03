Muzea v Domažlicích jsou připravena na novou turistickou sezonu

Domažlice – Už v příštím týdnu zahájí výstavní instituce na Domažlicku hlavní turistickou sezonu.

Muzeum Chodska: z depozitářeFoto: Deník/Milena Cibulková

„Znamená to mimo jiné, že od 1. dubna budou Chodský hrad i Muzeum Jindřicha Jindřicha s Galerií bratří Špillarů otevřeny denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin,“ uvedla Kristýna Pinkrová z Muzea Chodska, které zaštiťuje tyto tři instituce.

„Do pátku 7. dubna ještě můžete v Chodském hradu navštívit výstavu věnovanou Historii motorismu na Domažlicku,“ nabádá poslední opozdilce.

Turistická sezona bude zahájena v Chodském hradu v neděli 9. dubna akcí Vesna zdobí proutky vrby aneb zvyky a umělecká řemesla Chodska.

„Program pro veřejnost začíná ve 13 hodin, návštěvníci uvidí ukázky řemesel, pro děti bude připravena velikonoční dílna, zahraje i tradiční dudácká muzika. Akce, kterou spolupořádá spolek „Chodsko žije!“, je první z letošního projektu Dudáci a vlčí hlavy, který připomíná 80. výročí narození spisovatele Zdeňka Šmída, jehož život je spjat s Domažlicemi.

„Zároveň se v neděli 9. dubna také uskuteční vernisáž výstav Dudáci a vlčí hlavy, která představuje nové ilustrace Veroniky Holé k plánovanému novému vydání stejnojmenné knihy Zdeňka Šmída,“doplňuje Pinkrová.

Druhá souběžná výstava Cesty za inspirací připomene ve fotografiích a tvorbě Zdeňka Šmída.

„K výstavě bude po celou dobu konání připraven doprovodný výtvarný program, věnovaný buď folklorním motivům, nebo jaru a Velikonocím,“říká Kristýna Pinkrová.



Výstavy a další akce v Muzeu Chodska:

Historie motorismu na Domažlicku (do 7. 4. 2017)

Zahájení sezony (neděle 9. 4. , od 13 hodin)

Dudáci a vlčí hlavy. Výstava ilustrací nového vydání knihy a připomínající spisovatele Zdeňka Šmída. (9. 4. – 31. 8.)

Pašeráci a podloudníci. Pašeráctví a podloudnictví ve zdejším pohraničí v předminulém století. (25. 4. – 31. 10.)

Vojenský camp v zahradě pod Chodským hradem

(3. – 6. 5. v rámci oslav osvobození)

Kdyně – křest nového vydání Dudáci a vlčí hlavy (17. 5.)

Chodský hrad: představení nové knihy (18. 5.)

V průběhu roku další akce spjaté se Zdeňkem Šmídem: čtení z jeho knih, povídání o autorovi, poetický večer, koncert Dudácké muziky, workshopy s folklorní tématikou)

Muzejní noc (26. 5.)

Sklářské práce Jiřího Suchého (26. 5. – 31. 10. )

Výtvarné práce dětí ZŠ Msgre. B. Staška( 26. 5. – 31. 8.)

Půjdem spolu do Betléma. Výstava betlémů (27. 11. – 10. 1.)

Adventní sobota (2. 12.)