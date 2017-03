Muž zemřel při nohejbalu v hale v Horšovském Týně

Horšovský Týn – Muže se i přes okamžitou pomoc zachránit nepodařilo.

Smutný konec měla středeční přátelská partička nohejbalu ve sportovní hale v Horšovském Týně. Dvaašedesátiletý muž přímo v hale náhle zkolaboval. I přes okamžitou pomoc se ho nepodařilo zachránit.



„Dvaašedesátiletý muž utrpěl náhlou zástavu oběhu. Hned po zavolání záchranné služby byl muž na místě resuscitován svědky události. My jsme tam okamžitě poslali dvě záchranné posádky i vrtulník. O pomoc jsme požádali i místní hasiče, protože hasičská zbrojnice je v těsné blízkosti haly a hasiči jsou schopni svolat se do tří minut. Za tak krátkou dobu na místo nedorazí sanitka ani vrtulník,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Martin Brejcha s tím, že místní dobrovolní hasiči první pomoc výborně zvládají.

Hasiči dorazili do haly opravdu během pár minut a převzali resuscitaci, v níž pokračovali až do příjezdu zdravotníků.

„Dva hasiči byli zrovna v hasičárně. Okamžitě běželi do haly a převzali resuscitaci. Na první pomoc se samozřejmě cvičíme a to, co se ve středu večer ve sportovní hale stalo, byl základ poskytování první pomoci, kterou musí znát každý hasič,“ řekl skromně velitel horšovskotýnských dobrovolných hasičů Pavel Lang.



V resuscitaci pak dlouhé minuty pokračovali i záchranáři. „Bohužel přes veškerou snahu neměla událost šťastný konec. Muže se zachránit nepodařilo,“ dodal Brejcha.