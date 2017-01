Muž, který v Holýšově převrátil auto, neměl řidičák a zřejmě pil

Holýšov – Policie objasnila podrobnosti dopravní nehody, ke které došlo na Silvestra večer v ulici Politických vězňů v Holýšově.

Nehoda v Holýšově.Foto: PČR

Pětatřicetiletý muž zde řídil osobní vůz Kia Sephia, příliš rychle projel mírnou a přehlednou pravou zatáčku a vjel do protisměru. Dostal s vozidlem smyk, sjel mimo silnici a narazil do betonové zdi domu. Vozidlo se po nárazu převrátilo na střechu a zůstalo před vjezdem do dvora domu.

„Muž z místa dopravní nehody odešel a vrátil se až za čtvrt hodiny, kdy už na místě byli holýšovští policisté. Ti řidiče vyzvali k dechové zkoušce," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že opakovaná měření postupně ukázala 1,36, pak 1,28 a nakonec 1,30 promile alkoholu v krvi.

Muž byl zajištěn a převezen k odběru krve.

„Policistům uvedl, že alkohol požil až po dopravní nehodě. To prokáže, či vyvrátí rozbor odebrané krve," doplnila mluvčí.

Policisté navíc zjistili, že muž není vlastníkem řidičského oprávnění.

Na vozidle vznikla škoda ve výši pět tisíc korun, stejně jako na betonové zídce a vratech.