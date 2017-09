Mrákovské soubory opět vystupovaly v Praze

Mrákov, Praha – Svátky úrody a sklizně – dožínky – mají v Čechách dlouhodobou tradici. Událost, jež je spjata převážně s venkovem, nabývá na významu i v prostředí měst.

Mezi ta, která se rozhodla poděkovat přírodě za její dary, se zařadilo i hlavní město Praha. Akce Dožínky na Letné se uskutečnila během víkendu 8. a 9. září ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Národním zemědělským muzeem. Pražské dožínky byly nejen oslavou závěru zemědělského roku, ale i oslavou folkloru a lidových tradic.

Z celé České republiky se do Prahy sjely folklorní soubory, aby se účastnily krojovaného průvodu i následujícího programu. Náš region reprezentovaly Chodský soubor Mrákov a Dětský soubor Mráček z Mrákova. Kapelník Dudácké muziky Dráteníci Martin Císler, který měl tentokrát na starost hudební část programu Mrákovských, nám sdělil bližší informace: „Samotnému průvodu předcházel projev ministra zemědělství Mariana Jurečky a slavnostní přípitek. Poté krojovaný průvod s muzikanty a tanečníky vyšel z Těšnova, kde ministerstvo sídlí, přes Strossmayerovo náměstí až na Letenskou pláň, kde program vrcholil. Cesta na Letnou se nesla v duchu prezentace tradiční lidové hudby a krojů, která upoutala zájem nejen stávajících obyvatel města, ale též náhodně se vyskytujících turistů. Ti o podobný druh událostí – jakým je prezentace regionální kultury – mívají dlouhodobě značný zájem.“

Pro Mrákovské není koncertování v hlavním městě žádnou novinkou; příležitostně vystupují v Praze i několikrát ročně – naposledy zavítal soubor do Prahy počátkem srpna s pozvánkou na Chodské slavnosti a Mrákovskou hyjtu. Toto vystoupení, ale bylo pro Mrákovské ojedinělé – a to hned ze dvou důvodů.

„Pro naši kapelu Dráteníci to bylo úplně poprvé, kdy jsme jako kapela měli možnost doprovodit dospělý soubor. Ten sice svoji stálou kapelu má, ale tentokrát jako na potvoru nikdo nemohl. Secvičili jsme tedy repertoár, který běžně nehrajeme, abychom mohli akci přijmout, protože by byla škoda o ni přijít. Běžně hrajeme buď sami, nebo doprovázíme děti z Mráčku. Tentokrát jsme však doprovázeli obě uskupení – dospělé i děti. V průvodu jsme utvořili jeden celek a zpívali společně. Na Letné jsme už doprovázeli dospělé i děti zvlášť v hodinovém programu. Byla to pro nás výzva a zároveň dobrá zkušenost, za kterou jsme rádi. Zvládli jsme to a myslím, že vystoupení mělo požadovanou úroveň,“ uzavírá s radostí i úlevou kapelník Dráteníků Martin Císler.