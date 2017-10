Most ve Staňkově otevřeli zatím pro auta

Staňkov – Na začátku měsíce byl předán do předčasného užívání opravený silniční most přes Radbuzu ve Staňkově. Jde o jedinou standardní spojnici obou částí města pro automobilovou dopravu, na most mohou vjíždět jen vozy s hmotností do 10 tun.

Uzavírka působila problémy v dopravě třeba během červencové pouti.Foto: Deník / Babor Josef

„Jde o předčasné užívání pro motorová vozidla s vyloučením chodců. Pěší musí do doby definitivní opravy využívat stávající sousední lávku. Stavební práce nadále pokračují. Je třeba dokončit chodníky, osadit zábradlí a dokončit práce na spodní stavbě mostu. Dále bude provedeno osazení výložníků pro svislé dopravní značení a bude provedeno i vodorovné značení,“ shrnul Petr Otásek ze Správy a údržby sinic Plz. kraje. Předpokládaný termín dokončení všech prací na mostě je do 31. října. „Přijde mě, že byla vozovka mezi pilíři před rekonstrukcí původně o dost širší. Sice je tam dopravní značka o přednosti v jízdě, ale často nějaký neurvalec tam přes to vjel a vyhýbat se mu bylo složité, a teď nevím, kam budu uhýbat. Auta budou orvaná jen proto, že někdo spěchá a druhý nemá šanci mu nikam uhnout,“ myslí si čtenářka Deníku, která nechtěla zveřejnit své jméno. „Původně měl být vozovka na mostě opravdu zúžena na šířku 4 metry, ale po zásahu města se podařilo zachovat průjezd tak, jak byl předtím, tedy 4,3 metru. Zúžení by mělo být spíše optické, než reálné,“ reagoval staňkovský starosta Alexandr Horák. ČTĚTE TAKÉ: Vážná nehoda zablokovala staňkovský obchvat Čtenářka se podivila i nad rozkopanou vozovkou, která je od mostu ke křižovatce s hlavním průtahem městem. „Tato komunikace bude nyní opravena pouze lokálními výspravami. Její celoplošná oprava by měla být realizována v roce 2018,“ uvedl silničář Otásek. Celková cena stavebních prací po skončení výběrového řízení je 13.701.221 Kč včetně DPH, stavba nadále probíhá a tato cena díla tak není definitivní. Opravu financuje Plzeňský kraj. „Most musel být zprovozněn v co nejkratším možném termínu, i když si stavební firma dala stejně na čas, neboť na jeho zprůjezdnění bezprostředně navazuje tříměsíční celková uzavírka silnice Staňkov – Dolní Kamenice, kde se bude opravovat od konce Staňkova povrch a v úseku ve Staňkově od křižovatky na Krchleby po konec města u hřbitova, bude město pokládat kanalizaci tak, aby tento úsek mohl být kompletně opraven v příštím roce a to ve spolupráci s SÚSPK, kdy tato bude financovat silnici a město ostatní plochy, včetně nového parkoviště u hřbitova a veřejného osvětlení v této části,“ popsal starosta Horák budoucí plány Staňkovských. V rámci opravy byly mj. vybetonovány nové závěrné zídky, byla provedena nová spřažená deska na nosné konstrukci a celoplošná hydroizolace, nové římsy, chodníky, vozovka a zábradlí. Za opěrami byla uložena drenáž s vyústěním do koryta, byly provedeny nové dilatace. Betonové konstrukce byly otryskány vysokotlakým paprskem, obnažená výztuž byla opískována a ošetřena nátěry. Dělníci provedli i sanační stěrku a ochranné nátěry.

