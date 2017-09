Monkey Business zahrají v sobotu v Domažlicích

Domažlice – V rámci podzimní části klubového turné „Už jsi zaplatil daň z práva na život“ odehraje skupina Monkey Business v sobotu 30. září od 20:00 svůj koncert ve velkém sále domažlického MKS.

S kapelou Monkey Business od ledna vystupuje Tereza ČernochováFoto: Deník / Hejduk Zdeněk

„Fanoušci se mohou těšit na super laserovou show, nové zářivé kostýmy i nové aranže skladeb,“ říká baskytarista Pavel Mrázek. „Nejít na koncert skupiny Monkey Business je životní chyba, která by se mohla každému vymstít,“ směje se při pozvání na domažlický koncert zpěvák Matěj Ruppert.

Po letních prázdninách a vystoupeních pod širým nebem a po zdravotní indispozici Matěje Rupperta vyjíždí skupina Monkey Business opět v plné síle na podzimní část tour „Už jsi zaplatil daň z práva na život?“ po kulturácích a klubech. Odstartovalo před několika dny v Litomyšli, Domažlice budou čtvrtou zastávkou na turné, které zahrnuje osm vystoupení.

Do letošní sedmnácté sezony vstoupila skupina Monkey Business nejen s úspěšným turné, ale také s novou členkou kapely, kterou se od edna stala zpěvačka Tereza Černochová. Po šestnácti letech od skupiny odešla Tonya Graves. Sedmnácté narozeniny oslavila kapela tradičním květnovým koncertem v pražských Žlutých lázních a jako dárek si k nim v létě nadělila zbrusu nový videoklip k hitu Sex and Sport? Never! ze stejnojmenné desky, která vyšla v roce 2015. Vystupuje v něm plejáda českých sportovců včetně jedné z největších českých sportovních star současnosti, biatlonistky Gabriely Koukalové.