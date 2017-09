Mladé zpěvačky rády pomohou dobré věci

Domažlice – Na sobotní charitativní koncert Hudba pomáhá, který ve velkém sále MKS začíná ve 20 hodin, se kromě kapely Revival Olympic Domažlice chystají i zpěvačky Ella Sing, Marta Černá, Michaela Horníková a Natty Kulhánková.

Eliška Mulačová vystupuje pod uměleckým jménem Ella Sing.Foto: (vem)

Výtěžek z koncertu je určen na nákup rehabilitačních pomůcek pro paní Olgu Kotlebovou, která v loňském roce prodělala vážné zdravotní komplikace a částečně ochrnula na polovinu těla a oslepla na jedno oko.

„Zpívám odmala, co jsem se naučila mluvit. Na sólový zpěv chodím čtvrtým rokem k paní učitelce Christovové do ZUŠ Staňkov. To, že si zazpívám na tomto koncertě je pro mne neskutečný zážitek. Jednak kvůli tomu, že budu stát s kapelou na jednom pódiu a pak, že pomůžeme paní Olze, která se bez pomoci hodných lidí neobejde. Jsem ráda, že mohu být u toho a několika písničkami také přispět,“ říká žákyně sedmé třídy Michaela Horníková.

„Zpěv je mým největším koníčkem, chtěla bych se mu v budoucnu věnovat profesionálně. Ráda bych podala přihlášku na konzervatoř do Prahy. Jsem ráda, že můžu svojí zálibou pomoci dobré věci a zazpívat na sobotním koncertě,“ zmínila čtrnáctiletá žákyně 9. třídy ZŠ Koloveč Eliška Mulačová, která vystupuje pod uměleckým jménem Ella Sing.