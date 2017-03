Mezinárodní den žen oslavili o víkendu i v Loučimi

Loučim – Ani letos nezapomněli hasiči z Loučimi na ženy všech věkových kategorií a v sobotu 11. března pro ně připravili v sále restaurace pana Matějky podvečer s programem a tancem.

Program byl – na rozdíl od minulých let, kdy při této příležitosti zahrály ochotnické soubory z různě vzdáleného okolí – převážně hudební. Zahájily jej trubky, trombon a křídlovky žáků ZUŠ Kdyně pod vedením učitele Josefa Tikala, který jejich muziku tvrdil bombardonem a na závěr popřál ženám k jejich svátku hodně zdraví. Hned po jejich vystoupení zazněla procítěná muzika akordeonu Hanky Matějkové (hraje už sedm let), aby ji na pódiu vystřídal její nejmladší bratr Jeník. Ten hraje na akordeon prvním rokem, ale také bezchybně. Prostřední Matějka je Jiří a zahrál též na akordeon skladby, se kterými uspěl na soutěži v Německu a bude je hrát i na soutěži v Plzni příští týden. Jirka hraje čtvrtým rokem a shoda příjmení s majitelem loučimské restaurace není náhodná – všechno jsou to děti Jiřího nejstaršího a jeho ženy Martiny.

Hanka pak zahrála spolu s Vojtou Hampelem repertoár z akordeonové soutěže v Klingentalu 2017, s nímž jdou také do soutěže v Plzni.



Na závěr si nechali pořadatelé vystoupení osmiletého Aleše Bláhy, který se posadil za bicí soupravu a předtočené skladby doprovodil zcela bravurně na to, že do ZUŠ v Klatovech chodí teprve od září loňského roku a bubny dostal k Vánocům pod stromeček. Sobotní ukázka byla jeho prvním vystoupením před publikem, jehož se v sále sešlo něco přes padesát. A jak se mu hrálo?



„Docela dobře,“ odpověděl stručně s tím, že už se těší na další vystoupení.



Po skončení programu rozdali hasiči ženám karafiáty a ke slovu, nebo spíš ke svým nástrojům, se konečně dostali také muzikantští matadoři – Josef Bejvl zahrál na harmoniku a Zdeněk Halada z Brnířova jej doprovázel na strunný nástroj zvukem podobným havajské kytaře. Nechyběly ani zákusky na talířku a káva, a tak se místní ženy shodly na tom, že i bez ochotnického divadla se dá strávit pěkný večer věnovaný jejich svátku.



Zdeněk Huspek