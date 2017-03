Mateřskou školu v Holýšově čeká oprava

Holýšov – Jednou z velkých akcí, do kterých se v letošním roce pustí vedení Holýšova, je rekonstrukce a zateplení Mateřské školy v Luční ulici. Dojde k němu dva roky poté, co Holýšovští opravili školku ve Školní ulici.

Školka v Luční ulici.Foto: Deník/ Stanislav Šebek

Samotné zateplení školky by mělo vyjít na osm a půl milionu korun, ale v souvislosti s novými předpisy bude zapotřebí ve školce vybudovat také nový systém odpadního tepla (aby v budově fungovala výměna vzduchu, ale zároveň neunikalo teplo) a rovněž solární panely. Celkem by tak oprava holýšovské mateřské školy měla vyjít na přibližně dvanáct a půl milionu korun bez DPH.

Město žádá o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, která by měla pokrýt 45 procent ze způsobilých výdajů. Projekt na zateplení školky připravila společnost Energy Benefit Centre, která v minulosti pomohla Holýšovu se získáním dotací na zateplení školy, druhé školky i kulturního domu.



„Již jsme zahájili výběrové řízení na dodavatele. Akce musí proběhnout v letních měsících, jednoznačně hlavně o prázdninách, v září musí být hotovo,“ uvedl starosta města Jan Mendřec s tím, že by se chtěl vyhnout komplikacím, které před dvěma lety provázely zateplení druhé holýšovské školky.



Holýšovští předloni opravili a zateplili mateřinku ve Školní ulici za 6,5 milionů korun, zároveň vyměnili střechu a vrátili budově její původní funkcionalistický vzhled. Důvodem rekonstrukce byl špatný technický stav střechy. Do školky zatékalo, střešní krytina se lámala a hrozilo, že na někoho spadne. Opravy objektu však kvůli zpoždění při výběru dodavatele odstartovaly až koncem července. Po prázdninách proto probíhaly za částečného provozu a rodičům se nelíbily podmínky panující ve školce při rekonstrukci.



Rekonstruovaná školka ve Školní ulici se následně dostala i do finálového kola soutěže o titul stavba roku Plzeňského kraje, nakonec však nezvítězila.