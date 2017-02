Maškarní v Poděvousích: U Trnky se proháněly Karkulky a Šmoulinky

Poděvousy – Tradiční dětský maškarní bál se konal v sále Hospůdky u Trnky v Poděvousích.

Maškarní bál v Poděvousích.Foto: Anděla Mašková

Letos bylo o zábavu postaráno již s přípravami, kdy se ještě v pátek na sále brousily parkety, a tak jsme pak zdobili sál a balili ceny do soutěží a tomboly ráz na ráz.



Bohudík nás letos v Poděvousích a okolí chřipková epidemie obešla. Náš bál si za všechna ta léta pořádání oblíbili nejen místní ale i přespolní, a tak bylo opět plno, zbylo jen pár volných míst v přísálí.



V půl druhé odpoledne to sice vypadalo, že nikdo nedorazí, ale po druhé hodině už se to všude pohádkami jen hemžilo. Rumcajs dorazil i s Mankou a Cipískem, po parketu se proháněli šašci, vodníci i čarodějnice, kolem létaly berušky a motýlci a Karkulky se chystaly na návštěvu za babičkou. Na pořádek dohlížel malý kovboj a pro všechny případy dorazil i velký pan doktor se svými malými zdravotnicemi.



Vyhlášení masek předcházela promenáda obou kategorií – malých i velkých. Porota složená z přespolních „kočiček“ (letos jsme se jako organizátorky převlékly za kočky a myšky) hodnotila jako vždy hlavně nápaditost a vlastní provedení. A měla to opět velmi těžké, protože nápaditých a krásně vyvedených masek bylo hodně.



V kategorii nejmenších dětí nakonec vyhrálo lízátko v podání Jiříka Hechta (necelé 2 roky) z Plzně. Druhé místo si vyordinovaly roztomilé poděvouské zdravotnice Dianka (3 roky) a Nikolka (1 a půl roku) Masničkovi, které dorazily i s tatínkem doktorem. Na třetím místě pak skončil Matyáš Fait (4 roky) z Domažlic.



V kategorii starších dětí jako by se na první místo přímo z pohádky vyloupla Šmoulinka Elen Duchková (7 let) z Poděvous. Druhé místo si do Strýčkovic odvezla Hejkalka Katka Lucáková (7 let). Na třetí místo se bambitkou probojoval Rumcajs s Mankou a Cipískem v podání Elišky Leitlové (9 let) z Poděvous) a Aničky a Pavlínky Homolkových (5 a 7 let) z Tlumačova.



Po odmaskování měly děti možnost zúčastnit se zajímavých soutěží s našimi diskžokeji, ať už se tančilo o krále či královnu tanečního parketu nebo soutěžilo v poznávání písniček.



Do tradiční soutěže „židlovky“ se zapojily děti starší i mladší a ne vždy platilo, že starší a silnější vyhrává. Děti i diváci si napínavé klání vyloženě užili. Na pomyslnou bednu se podařilo vystoupat bronzové Eličce Kramerové (9 let) z Poděvous, kterou vyřadila stříbrná Simonka Šleisová (6 let) rovněž z Poděvous spolu s vítězkou Eliškou Gerstnerovou (13 let) z Konstantinových Lázní.

Kromě vyhlášení nejlepších masek a již tradiční a oblíbené soutěže „židlovka“ čekalo na masky jako vždy sladké překvapení a na všechny děti bohatá tombola a další dárečky…

Čtyři hodiny maškarního bálování utekly jako voda a na závěr nezbylo než se rozloučit a těšit opět na shledanou příští rok.



Autor: Anděla Mašková