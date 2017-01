Lyžaři o víkendu vyrazí na Čerchov i na Liščí horu

O víkendu si mohou lidé vybrat z mnoha běžkařských lákadel.

Bílé kouzlo pod Čerchovem.Foto: Karl Reitmeier

Domažlice – Lyžaři na Domažlicku se mohou těšit na další ideální zimní víkend. Na Čerchově leží zhruba 40 centimetrů sněhu, domažličtí Sněhaři se chystají na úpravu stop v jeho okolí i na Signálce, organizátoři v Bělé přichystali na neděli Přejezd Českého lesa.

„Velice bychom chtěli poděkovat Sněhařům za krásně upravené trasy. Moc si toho vážíme a doufáme, že nám stopa vydrží co nejdéle," vzkázali milovníci lyžování Bauerovi po minulém víkendu stráveném v běžeckých stopách.

Klub Sněhaři zajišťuje úpravu lyžařských stop v okolí Capartic a Čerchova v celkové délce přes 60 km. Jsou upravovány dvěma rolbami s cílem maximální kvality na víkendy a prázdniny vždy v sobotu od 9 hodin ráno. Pro pěší a sáňkaře je upravována cesta Stadionka až pod vrchol Čerchova.

Trasy v okolí Domažlic (Hanův park, stopy v okolí Baldova s přístupem ze sídliště Kozinovo Pole a v okolí baseballového hřiště pod Vavřincem) jsou neupraveny z důvodu nízké vrstvy prachového sněhu, nelze je upravit ani skútrem.

„Prosíme o ohleduplnost pěší, cyklisty i jezdce na koních a neničení nákladně upravených lyžařských stop," zmínil místopředseda SK Sněhaři Martin Janovec.

Úpravu stop provádějí Sněhaři ve spolupráci s městem Domažlice, Domažlickými městskými lesy a OaS Český les.

Dalším lákadlem pro milování běžeckého lyžování může být nedělní lyžařský Přejezd Českého lesa, který organizuje odd. lyžování TJ Start Bělá nad Radbuzou.

„Trasa povede přes Vranov a Liščí horu, bude dlouhá 15 km," informoval bělský starosta Libor Picka. Sraz zájemců je v 10 hod. na náměstí v Bělé, odjezd autobusu je naplánován na 10.15 hod.

„Dospělí na přejezd vyráží na vlastní nebezpečí, mládež do 15 let se může zúčastnit jen v doprovodu rodičů," upozornil Picka.

Bufet na Liščí hoře bude v neděli otevřen od 11 do 17 hodin.