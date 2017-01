Lidem se špatně dýchá, prach je žene do ordinací

Plzeň – Pokašlávání, dušnost, únava… Obyvatele Plzeňského kraje trápí smog a často je jedno, jestli jsou fit nebo zrovna stůňou. Výsledek bývá stejný.

Od plzeňské fakultní nemocnice je jindy vidět celé město. Teď se dá ve smogovém oparu zahlédnout jen silueta katedrály sv. Bartoloměje, jinak nicFoto: DENÍK/Pavel Korelus

Alena Králová v úterý dopoledne vedla své dvě děti k lékaři. Všichni měli silné péřové bundy, děti se navíc až k nosu zabalily do šál a přes hlavy přetáhly silné pletené čepice. „Právě jdeme na kontrolu a přebíháme z auta do nemocnice, jak nejrychleji můžeme," říkala maminka. „Děti měly kašel ještě před tímhle smogem, teď už by to mělo být lepší, ale kašlou dál. A já jsem začala s nimi. Není to příjemné a myslím, že je paní doktorka ještě nechá doma," mínila maminka.

Z důvodu smogové situace odborníci doporučují omezit pobyt venku a zdržet se fyzické námahy. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, se srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.

Zvýšený počet pacientů, kteří teď mají zdravotní problémy, zaznamenala například Klinika pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice (FN) Plzeň. „V současné době máme značný nápor pacientů s dýchacími obtížemi, začalo to o víkendu a přetrvává to i během prvních dnů tohoto týdne," uvádí primářka kliniky Gabriela Krákorová.

Potíže mají podle primářky zejména osoby s chronickým dýchacím onemocněním, čili astmatici a lidé s chronickou plicní obstrukční nemocí. „U nich totiž může během smogové situace dojít ke vzplanutí jejich onemocnění, mezi nejčastější potíže patří dušnost a kašel," vysvětluje Krákorová. Osobám s dýchacími obtížemi primářka doporučuje pokud možno nezdržovat se ve venkovním prostředí a nevětrat. „A když už musí být venku venku, tak by měli mít přes ústa šálu nebo šátek," doplňuje.