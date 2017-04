Lidé uklízeli Domažlicko

Domažlicko – V sobotu v celé zemi probíhala akce Ukliďme Česko, při které lidé plánují hromadné úklidové akce na veřejných prostranství.

Zapojili se i dobrovolníci z našeho regionu a úklid probíhal například v Domažlicích, Poběžovicích, Drahotíně, Hoře Svatého Václava, v Holýšově či v Postřekově. „V letošním roce jsme se zapojili podruhé a účast byla naprosto úžasná – 35 dobrovolníků, z toho 16 do 18 let,“ uvedla organizátorka úklidu v Poběžovicích Dominika Adamcová. „Sesbírali jsme asi tunu odpadu. Zaplnili jsme čtyřicet pytlů, našli 17 pneumatik a například u ohnišťovické zastávky jsme naplnili celou jednu multikáru,“ popsala.

Podruhé se do akce zapojili i holýšovští skauti. „Během úklidové akce bylo odvezeno přibližně 250 kilogramů objemného odpadu, několik pneumatik a 130 kilogramů tříděného odpadu (100 kg skla, 30 kg plastů),“ informovali skauti na svém facebooku. Uklízeli v městské části Výhledy u dětského hřiště, na sídlišti a jeho okolí. Druhá skupina vyrazila automobilem s vlekem uklidit část přírody kousek za Holýšov - do bývalého pískového lomu a pod křižovatku u tankodromu, kde se povedlo zlikvidovat černou skládku a celé okolí vyklidit. „Věříme, že výsledek této akce je ve městě vidět. Doufáme, že se z uklizeného okolí budeme dlouho těšit, a že až se příštím rokem opět sejdeme k úklidu, nebude co uklízet,“ dodali skauti.

V pátek 21. dubna v 8 hodin se ještě v Mrákově sejdou tamní žáci a učitelé, aby uklidili okolí školy, dětské hřiště a veřejná prostranství.

70 tisíc dobrovolníků:

V celé České republice se do letošní akce Ukliďme Česko zapojilo více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří při jarních úklidech sesbírali 1 080 tun odpadů na 1 750 místech. Zapojilo se tak zhruba o 20% dobrovolníků více, než vloni.