Lenka Ticháčková je nominovaná na Ženu regionu

Domažlicko – O titul Žena regionu se uchází Lenka Ticháčková z Tlumačova, vedoucí Centra Ouško a předsedkyně spolku UCHO, z.s., (Univerzální chodská společnost), Tlumačov.

Lenka Ticháčková.Foto: Žena regionu.CZ

Do soutěže ji nominovali členky obou organizací.

„Lenku jsme nominovali nejen proto, že je předsedkyni spolku UCHO, z.s., a vedoucí spolku Oušku, což jsou organizace, které pomáhají lidem, ale také proto, že je skvělou přítelkyni a člověkem s velkým srdcem. Pokud někdo sdílí náš názor, byly bychom rády, aby pro ni hlasoval," řekla za všechny členky místopředsedkyně UCHA Marie Homolková.

Celonárodní soutěž Žena regionu je vyhlašována od roku 2009 a je určena pro všechny ženy, se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu.

Tyto ženy se na nikoho neusmívají z obálek módních a lifestylových časopisů, nenajdete je ani v žebříčku nejbohatších a nejúspěšnějších lidí, ale své bohatství mají někde jinde – rozdávají úsměvy a otevírají svá srdce těm, kteří potřebují jejich pomoc a pozornost.

Jejich úsilí a činnost mnohdy postávají skromně v koutě, své úspěchy ne vždy ventilují do světa, a tak veřejnost a média o jejich smysluplných aktivitách nemají sebemenší tušení.

A právě taková je Lenka Ticháčková.

Je jednou ze zakládajících členů spolku UCHO, z.s., v Tlumačově a zakladatelkou Centra Ouško – sociálně aktivizační služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením ve Kdyni.

Poté, co se jí druhorozená dcera narodila s Downovým syndromem, nesložila ruce do klína, ale postavila se této výzvě čelem a své rodičovské zkušenosti s péčí o dítě s mentálním postižením využila při zakládání a využívá při práci v Centru Ouško.

Svým optimismem, životním elánem a chutí bojovat za každého, kdo to potřebuje, dokáže nakazit mnohé kolem sebe. Nezná slovo „nejde".

Přitom je Lenka Ticháčková velice skromná žena, která o své nominaci moc mluvit nechtěla.

„Velmi mě to překvapilo a samozřejmě potěšilo. Každá žena, která je do soutěže nominovaná, je něčím vzácná. Proto mě těší, že děvčata ve mě mají takovou důvěru a věří, že bych mohla získat i takové ocenění," řekla.