Kvůli ledovce nestihl pohřeb známého

Domažice - Jiří Marek z Domažlic vyprávěl, jak čtvrteční ledovka zkazila den celé jeho rodině.

Jiří Marek z Domažlic.Foto: archiv J. Marka

"Vzal jsem si v práci volno, abych jel do Rakovníka na pohřeb rodinného známého, ale kvůli ledovce jsem tam nedorazil," řekl. "Ráno jsem snad hodinu škrabal auto, které bylo pod jednolitou vrstvou ledu, pak jsem musel jet doslova krokem, jak to klouzalo, několikrát jsem málem vyjel ze zatáčky, dvakrát jsem stál v koloně a jednou jsem vůbec nevyjel kopec, jen jsem prokluzoval. Volali mi rodiče, že všichni čekají jen na mě a na strýce, který měl očividně stejný problém. Strýc dorazil, já už ne. Měl ale vážně nahnáno a nakonec jsem to vzdal a vrátil jsem se domů."