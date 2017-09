Kryty byly za hasičárnou i pod náměstím

Domažlice – Za minulého režimu zajišťovaly obranu civilních obyvatel v případě ohrožení jaderným útokem protiatomové kryty. Po roce 1989 se jejich využití změnilo, mnohé i zanikly.

PROTIATOMOVÝ ÚKRYT se skrýval i v suterénu budovy, která byla budována na konci 80. let a která měla sloužil jako okresní sídlo KSČ.Foto: Deník / Babor Josef

V Domažlicích byl jeden z největších, kam by se v případě potřeby vešly stovky lidí, umístěn do bývalých pivovarských sklepů ve srázu za starou hasičárnou. „Objekt je nyní v majetku státu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ho městu několikrát nabízel, neměli bychom pro něj patřičné využití, tak jsme nabídky nevyužili,“ uvedl domažlický místostarosta Stanislav Antoš. „Je to poměrně dlouhý tunel, v něm jsou přepážky a na konci filtroventilační zařízení,“ popsal Antoš.

Další kryt byl ve staré nemocnici v centru města. Ta však ke konci roku 2005 dosloužila, později byly všechny objekty v areálu zbourány. Nejnovější kryt byl na sklonku socialistické éry zbudován v chystaném novém sídle okresního výboru komunistické strany. Objekt se ale svého původního účelu nedočkal, v roce 1990 došlo v průběhu stavby k přeprojektování a dodnes tak rozsáhlý komplex slouží potřebám státních úřadů (ČSSZ, FÚ, ÚP), lékařských praxí a České spořitelně.

V lednu 1964 se propadlo několik domů na domažlickém náměstí. Následně Geoindustria Stříbro vybetonovávala základy těchto objektů a zaslepovala některé chodby v podzemí.

„Některé také lehce upravila a ty mohly v případě nebezpečí sloužit jako kryty,“ uvedl Antoš.

S úkrytem obyvatel se v rámci civilní obrany počítalo i při výstavbě vyšších panelových domů na sídlišti Kozinovo Pole, kde jsou hlubší suterény.