Kraj trápí přemnožení divočáci. Mají s nimi problémy chataři i pejskaři

Plzeňský kraj – S přemnoženou zvěří mají problémy i zemědělci.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Rada

„Když jsem začínal jako myslivec, tak jsme stříleli dvě prasata ročně a chodila se na ně podívat celá vesnice," vzpomíná myslivecký hospodář z Horní Břízy Josef Hlaváč, který se v oboru pohybuje už téměř půl století. Dnes jsou divočáci přemnožení a okolí způsobují velké problémy.

Dříve nebyla prasata kolem Plzně téměř vůbec k vidění, dnes se vyskytují na Valše, u Litic a Lhoty, ale třeba i na Bílé Hoře nebo u mateřské školky v Horní Bříze. Podle odborníků se však vyskytují plošně na celém Plzeňsku. Líbí se jim ve velkých polích osetých kukuřicí nebo řepkou, v chatových oblastech si zase oblíbili komposty, kde nalézají pestrou nabídku potravy.

Rozrytý trávník v parku

Narazit na ně tak není nic těžkého. Zkušenosti s tím má například i Miroslava Součková, která bydlí nedaleko Borského parku. „Nedávno jsem byla kolem desáté večer venčit psa a prasata jsem slyšela, byli jsme jen malý kousek od nich. Druhý den byl v tom místě trávník celý rozrytý," popisuje Plzeňanka.

Problémy jsou i v ostatních okresech kraje. „Přemnožená jsou všude a škody působí zemědělcům po celém území okresu Klatovy," uvedla ředitelka Okresní agrární komory v Klatovech Jiřina Jandová.

Problémy jsou i jinde

Také na Rokycansku se divočáci stěhují do chatařských aglomerací. „Ulovili jsme zhruba dva tisíce divočáků, což je o tisícovku méně než na přelomu let 2015 a 2016," uvedl za okresní sdružení Josef Danihelka. Způsobila to podle jeho slov příznivá zima s dostatkem žaludů a bukvic, takže prasata nevyhledávala tak často pole se zbytky úrody.

Na Domažlicku černé zvěře ubylo. Potvrzují to místní myslivci z jednotlivých honiteb.

Divočáci nepůsobí škody pouze chatařům a zemědělcům. Například před čtyřmi lety odnesla na Tachovsku řádění divočáků hned dvě sportoviště. Nejprve to bylo fotbalové hřiště ve Svojšíně, poté kynologické cvičiště ve Stříbře. Škody byly mnohatisícové.

Prasata na odstřel

Na Domažlicku zase myslivci vzpomínají, jak před více než rokem vyhnali jednapadesát divokých prasat ze Zámeckého parku v Horšovském Týně a odstřelili je.

Jediným řešením je podle myslivců divočáky střílet a celoplošně snížit jejich celkovou populaci. „Ovšem bachyně jsou v současné době plné nebo mají selata, tak se může stát, že střelím prase a za ním vyjdou selata, to je taková nepříjemná záležitost," podotýká Hlaváč, podle nějž se snižovat stavy nedaří. „Odhaduji, že by se jejich výskyt měl snížit o 90 procent," říká hospodář.

Podle vedoucí odboru životního prostředí plzeňského magistrátu Dagmar Svobodové se počet snižuje formou naháněk a mimořádných odstřelů. „Například na Valše se lov zintenzivňuje mnohem více než v jiných plzeňských lokalitách," uvádí Svobodová.