Koloveč: Za únik jedovatých plynů nebude nikdo potrestán

Koloveč – Za uvolňování výparů na bázi toluenu a pryskyřic, které vloni v listopadu při vyspravování kanalizace vnikaly skrz odpady do rodinných domů v Kolovči a jejich majitelům způsobily zdravotní potíže, nebude nikdo potrestán.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Policisté, kteří se případem zabývali, ve čtvrtek 12. ledna rozhodli, že se žádný trestný čin nestal, a věc odložili.

„Domažličtí kriminalisté 15. listopadu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případ, který se v Kolovči stal, po prověření odložili, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu ani jiného protiprávního jednání," řekla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Výpary se koncentrovaly v Kolovči v rodinných domech, které byly připojeny na vyspravovaný řad.

Do Kolovče tehdy dorazili hasiči ze Staňkova společně s Chemickou laboratoří Třemošná.

„Chemici naměřili ve třech rodinných domech hodnoty, které nejsou vhodné k dlouhodobému pobytu. Rodinám jsme doporučili několik opatření, aby se snížilo pronikání výparů do místností – překrýt mokrou látkou všechny vstupy do kanalizace, tedy odpady v kuchyních i koupelnách, a především větrat. Rodiny jsme též upozornili, aby se v domech nezdržovaly, dokud nebudou řádně odvětrány," připomněla zásah mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

Starosta nabídl rodinám náhradní ubytování.

„Obě rodiny evakuaci odmítly s tím, že si zajistí náhradní bydlení samy nebo že v rodinných domech zůstanou a budou intenzivněji větrat. Chápu, že pro majitele dotčených rodinných domů je to nepříjemná situace, ovšem té se nedalo předejít, neboť nikdo nemohl předpokládat, že k ní dojde. Přesto se za způsobené problémy omlouváme," řekl po události starosta Kolovče Václav Pergl.