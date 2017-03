Kolem ptačí chřipky byl zbytečný humbuk, říká chovatel holubů

Staňkov – Zrušení zákazu pořádat chovatelské trhy z důvodu ptačí chřipky, uvítali staňkovští chovatelé a okamžitě své vyhlášené trhy obnovili. Po tří měsíční odmlce se první trhy konaly v neděli.

„O zrušení zákazu jsem se dokonce dozvěděl nejdříve od lidí. Ihned mi volali a ptali se, jestli tedy už konečně budou chovatelské trhy, že mají zájem,“ uvedl předseda staňkovských chovatelů Josef Baxa s tím, že všichni chovatelé mají obrovskou radost.



To potvrdil i dvaašedesátiletý chovatel Vladimír Moudrý z Hlohovčic, který na trzích nabízel své holuby Anglické pávíky. „Byla by velká škody, kdyby se letos trhy nekonaly. Můj názor je takový, že se kolem ptačí chřipky dělá vždycky obrovský a zbytečný humbuk. Každý, kdo se o svá zvířata stará, pozná, že něco není v pořádku. Pokud jsou špatné dva kusy, je zbytečné vybít celý chov,“ řekl Moudrý s tím, že on má své opeřence od listopadu do jara zavřené a díky tomu jsou zdraví a živí.

Chovatelem holubů je už od svých sedmi let. „Jako malý kluk jsem od staršího chovatele dostal holuba. Tím se odstartovala moje láska ke zvířatům. Nyní mám 60 holubů, ale chovám také kachny a slepice,“ dodal Moudrý.



Chovatelé na trhy přivezli kromě holubů také kachny, slepice a králíky. Trhy se uskuteční i další neděle, a to 26. března, 2. a 4. dubna vždy od 8 do 12 hodin v sídle chovatelů v Plzeňské ulici ve Staňkově.