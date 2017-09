Poběžovice – Knížka na střechu je první ze série budoucích projektů, které chystají dobrovolníci ze spolku Poběžovice-Ronsperg s úmyslem pomoci záchraně poběžovického zámku.

Knižní jarmark vybere peníze na střechu zámku.Foto: Deník / Babor Josef

„Každý doma máme nějakou knihu, kterou jsme přečetli, ale srdcovka se z ní nestala a tak je tu právě možnost zaslat ji na adresu našeho spolku Budovatelů 388, Poběžovice 345 22. My knihy budeme shromažďovat a u příležitosti státního svátku 17. listopadu uspořádáme charitativní knižní jarmark. Proběhne v prostorách Rodinného a komunitního Montessori centra Pelíšek v Poběžovicích, který je naším partnerem,“ popsala princip chystané akce předsedkyně spolku Jana Podskalská.

„Dále nás podporují Pohádky pro společné čtení a spisovatelka dětských knih Alena Vorlíčková a ilustrátorka Petra Řehová, podpořila nás i pobočka České Pošty v Poběžovicích, která s laskavostí bude přijímat balíčky a čekat až si je vyzvedneme,“ dodala Podskalská.

Celý výtěžek bude po skončení jarmarku zveřejněn a následně připsán na konto spolku a v plné výši přenechán pro budoucí opravu střechy. „Kdo by nám chtěl pomoci a darovat knihu ze své knihovny, složit se na knihu se svými kolegy v kanceláři, věnovat ji za svoji firmu, spolek, školu, knihovnu nebo organizaci, může knihu zaslat na uvedenou adresu, popřípadě se domluvit na telefonním čísle 734 449 630 (každý den mezi 16.-18. hodinou) na osobním předání. Knihy mohou lidé také přinést přímo do Pelíšku a to každý čtvrtek od 9:30 do 17 h, mimo pauzu na oběd. Postupně budeme na facebooku našeho spolku uveřejňovat, jak akce postupuje,“ plánuje Podskalská.

Získali pomocníky, kteří zřídili sběrná místa v Brně a Olomouci

„Uvítáme knihy všech žánrů, dětské i dospělácké, v top stavu, bez poškození. Lidé mohou do knihy vložit vzkaz pro nového majitele a zanechat nám třeba na přiloženém papíru svůj e-mail, rádi bychom dárcům zaslali originální e-mailové poděkování, napovím, že pochází z výtvarné dílny U Oringle, ta je také autorkou obrázku, který kampaň provází,“ přibližuje předsedkyně.

Na závěr přidala důležité je upozornění pro ty, kteří knihu zašlou poštou: „Prosíme označte balíček heslem „Knížka na střechu“ – je to z toho důvodu, že knihy budou zůstávat na poště, aby zaměstnanci pošty nemuseli nosit těžkou zásilku v době, kdy třeba na adrese nikdo není. Knihy nám uloží na poště a my si je vyzvedneme,“ vysvětlila Podskalská.