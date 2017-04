Kdyňští staví skatepark a cvičiště pro street workout

Kdyně – Už za pár dní bude dokončen nový skatepark, který se město Kdyně rozhodlo vybudovat pro místní skateboardisty na stávajícím víceúčelovém hřišti v Dělnické ulici.

STAVBA SKATEPARKU VE KDYNI. Místní se nového hřiště dočkají už za několik dní.Foto: Deník / Bauerová Helena

Nové hřiště bude mít trvanlivé rampy a bude vhodné i pro kolečkové brusle nebo koloběžky. Zároveň město buduje i cvičiště pro street workout, aby zde mohla cvičit a posilovat kdyňská veřejnost.



Stavba za cca milion korun začala na přelomu března a dubna a dokončena má být v květnu.

„Máme tady děti, které na skateboardu jezdí a neměly tady žádné místo, kde by ho mohly provozovat. Na hřišti si stavěly samy různé překážky z tvárnic a prken nebo palet a skákaly přes lavičky. Proto jsme se rozhodli, že jim postavíme bezpečné hřiště,“ řekl starosta Kdyně Jan Löffelmann s tím, že město oslovilo několik dodavatelů a nakonec vybralo hřiště, které nebude hlučné a jen tak se nezničí.



Skatepark bude stát 780 tisíc korun bez DPH a sestava pro street workout včetně dopadové plochy dalších 110 tisíc korun.

„Jsem rád, že to tady budeme mít. Už se na to těším,“ řekl sedmnáctiletý skateboardista Jan Adamík ze Kdyně.