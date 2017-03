Kdyňští akordeonisté přivezli z Plzně zlato

Plzeň, Kdyně – V Plzni proběhl jubilejní 10. ročník soutěže Plzeňský akordeon, kde měli možnost změřit své hráčské dovednosti akordeonisté ze základních uměleckých škol celého kraje.

Soutěž probíhala v prostorách ZUŠ B. Smetany na Doubravce. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 46 žáků v sólové hře a 12 žáků v komorní hře.

Na soutěži nechybělo ani pět úspěšných žáků ze Základní umělecké školy ve Kdyni. Nejmladší účastník byl sedmiletý Jan Matějka, který soutěžil v I. kategorii (do 8 let) a svým výkonem zaujal porotu natolik, že svou kategorii vyhrál a nechal za sebou dalších devět soupeřů. Ve II. kategorii (8 – 10 let) soutěžil Zdeněk Patka, který se umístil na 8. příčce. Nejobsazenější byla III. kategorie (10-12 let). Zde soutěžilo 12 žáků a kdyňskou školu reprezentoval Jiří Matějka, který byl v kategorii druhý nejmladší a vybojoval 1. místo.

Ve IV. kategorii (12-14 let) soutěžila Hana Matějková, která předvedla vynikající výkon a z devíti hráčů obsadila 1. příčku. V komorní hře v kategorii K2 (10-20 let) soutěžilo akordeonové duo ve složení Hana Matějková a Vojtěch Hampel. Nakonec vybojovali 1. místo a získali také titul absolutních vítězů v komorní hře a zahráli také při závěrečném předávání cen.

Kdyňská škola může být pyšná na své žáky, velké poděkování patří také učitelce Petře Vlčkové a profesorce Jarmile Vlachové za přípravu těchto žáků.

Všichni účastníci soutěže byli odměněni věcnými cenami a diplomy. Soutěž proběhla za podpory Plzeňského kraje a dalších sponzorů a příznivců akordeonu. A protože letošní ročník byl jubilejní, nechyběl na závěr soutěže dort, o který se na závěr soutěže žáci i učitelé podělili a všichni ho ochutnali.