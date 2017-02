Kdyňské děti dostaly čističky vzduchu

Kdyně – Tři čističky vzduchu darovali členové skupiny Jump Aero Kdyně v čele se svým maskotem žabákem Jakem Mateřské škole v Dělnické ulici ve Kdyni.

Dětem z Mateřské školy v Dělnické ulici ve Kdyni přinesl čističky vzduchu jim dobře známý žabák Jak.Foto: Foto: Jump Aero Kdyně

„Jakmile děti nastoupí do mateřské školy, začnou být často nemocné. Jejich organismus se nedokáže ubránit před tolika viry a bacily, které jsou všude ve vzduchu kolem. Děti se neumí pořádně vysmrkat a při kašli si ruku před pusu dá málokteré. Proto jsme se rozhodli nakoupit čističky vzduchu a tím umožnit dětem dýchat vzduch bez virů a bacilů," říká za kdyňské jumpingáře Renata Pešťáková, kterou děti ve školce znají jako žabáka Jaka, protože s ním v létě společně skákali na zahradě na trampolínách.

Maskot žabák Jak, společně s ředitelkou školky Hanou Kuželíkovou, předali každému oddělení jednu čističku vzduchu.

„Z čističek máme my i děti obrovskou radost. Jsou v jednom kole. Pomohou nám hlavně v dobách zvýšené nemocnosti, kdy jsme mnohokrát museli sloučit děti, které neonemocněly, do jedné třídy, což se jim pochopitelně nikdy moc nelíbí. To, že děti budou ušetřeny vlivu bacilů, ocení i jejich rodiče," řekla Hana Kuželíková.

„Věříme, že náš nápad splní svůj účel a budeme moci nakoupit další čističky vzduchu do ostatních mateřských škol a třeba i do prvních tříd základních škol. Už nyní máme několik podnikatelů, kteří se k nám přidají. Oslovujeme proto i širokou veřejnost, aby se přidala a pomohla nám nakoupit další čističky vzduchu," dodala Pešťáková.