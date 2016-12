Kanárům vadí exotické avokádo i teflon

Staňkov - Oblastní soutěž ve zpěvu kanárů se koná už v neděli 18. prosince. Organizuje ji tamní dlouholetý chovatel Miloslav Macán.

Miloslav Macán ze Staňkova.Foto: Deník/ Stanislav Šebek

Prvního kanára dostal už ve svých sedmi letech. Teď jich doma chová více než dvě stě.

„V první třídě jsme měli ve slabikáři nakresleného kanára a já jsem si pak živý exemplář vyžádal za odměnu po operaci mandlí. Koupil mi ho strýc, když jsem o prázdninách nastoupil do nemocnice," vzpomíná chovatel. S opravdovým chovem začal za další dva roky.

„Jednomu kanárovi se stýskalo, tak se koupil druhý a takhle se to rozjelo," usmívá se.

Chov harckých kanárů je jeho celoživotní láskou, sám je předsedou plzeňské organizace chovatelů zpěvných kanárů, kde pracuje od roku 1974. Často je rádcem kolegům z celých západních Čech. Jeho zásluhou se také každoročně v klubovně staňkovské radnice na tamním náměstí koná oblastní soutěž ve zpěvu kanárů spojená s výstavou. Ta letošní je připravena na neděli 18. prosince od 8 do 16 hodin.

„Ukázky zpěvu kanárů budou probíhat průběžně podle zájmu příchozích," ujistil staňkovský chovatel.

K vidění a slyšení bude 15-17 soutěžních kolekcí (vždy po 4 kanárech), prezentovat je bude čest chovatelů z celých západních Čech.

Kanár je nejstarší domestikovaný pták, kterého lidé chovají asi už od šestnáctého století. „Je vhodný třeba pro rodiny s dětmi. Hnízdí v otevřeném hnízdě, chovatel vidí od samotného začátku koloběh života – jak samička staví hnízdo, jak snáší, jak zahřívá, jak se líhnou mláďata, jak vynáší skořápku, jak probíhají první dny, jak mláďata zvednou hlavičku, jak je samička nakrmí a pak čeká, až se vykálí a vyčistí hnízdo."

V dnešní době se chov kanárů mění. V domácnostech se objevují pro kanáry nebezpečné věci, které v nich před lety nebyly.

„Ve starších chovatelských knihách lidé nenajdou nové poznatky. Například, že je pro kanáry toxické avokádo. Pokud by jim ho někdo dal, je to pro ně fatální. Novým poznatkem je i nebezpečí teflonového nádobí. Když se třeba pánev rozpálí na vyšší teplotu, uvolňuje se teflon a to je pro kanáry i papoušky smrtelné," varuje chovatel.

Připomíná i případy, když při prvním jarním sluníčku chovatelé vyndají kanára v kleci ven a ten tak dostane klasický úpal. Pan Macán pro své svěřence postavil přístřešek na zahradě. Předtím je měl pouze na půdě a kanáry na soutěže připravoval v chodbě svého domu.