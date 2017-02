Jak vypadal lyžařský výlet na Čerchov před 100 lety

Čerchov - Přečtěte si o lyžařském výletu na Čerchov, jak ho 10. března 1917, za první světové války, zaznamenal a vyfotografoval Tonda Hanzlíček z Plzně.

Lyžařský výlet na Čerchov 10. března 1917 na snímcích Tondy Hanzlíčka z Plzně.Foto: T. Hanzlíček



Ani jsem netušil, že dostanu se za letošní sezony, kdy to pro mimořádné poměry bylo dost nemožné, na Šumavu na Čerchov mezi upřímné přátele, na které tak často vzpomínám.



Co bylo snem a touhou mojí, stalo se v sobotu 10. března skutkem. Po domluvě s br. Wachtlem a obstarání lyží pro mne v Domažlicích vypravil jsem se na tento noční a celodenní výlet. Sraz v 17.30 na hlavním nádraží br. Wachtl byl již na místě a uvádí mě do kupé tř. č. 11, kde jsme si hned udělali pohodlí, a tak za půl hodiny byl dán signál k odjezdu.



Velké zástupy dělného lidu a cestujících přeplňovaly vlak již na zastávce Říšského předměstí (Jižní), ale nám to nevadilo, starost naše byla hlavně dostat se šťastně na místo. Tak ani se nenadáme při naší rozmluvě ve vlaku, vzpomínáme na prožité chvíle v míru na Čerchově atd., když tu volá průvodčí vlaku, že jsme v Domažlicích. Ještě jednu zastávku a mají se k nám přidati bratři Domažličtí s celou výzbrojí pro nás. Opravdu za 10 minut zastavuje vlak na zastávce a tu hlásot a volání srdečných pozdravů přátel našich‚ rychle podávají nám lyže, tlumoky a lampu. Za malou minutku sedíme již všichni pohromadě skoro potmě ve voze a tu teprve se poznáváme. Jsou to br. Rudolf Krňoul, Regal, Hrubý, Wimmer, Seqwenc, Ježek. Cestou dovídáme se, že statečné lyžařky domažlické, sl. Čadková a sestry Rybaříkovy, s br. Xandrem Čadkem stoupali již odpoledne na horu, a tak zase o jedno překvapení více. Stále jsem si přál s dobrým druhem, nyní na vojně sloužícím br. Xandrem, se sejíti a hle, nyní ta náhoda. Co chvíli tak se radíme‚ které z lyží budou pro mne, tu přijíždíme ke konečné naší stanici České Kubici v 21. 15 hod.



CESTA NA ČERCHOV



Sestoupili jsme z vozu, Rudolf dělá světlo, ale jakého zklamání se dočkal, lampička neměla dobrý vyplňovač a tu musela nám stačiti pouze jedna. Jdeme lesem, vůkol všude ticho, tak to působilo krásně v té bílé přírodě za noci přecházíme les a stoupáme na silnici, kde již všichni připínáme sobě lyže. Za hodinu jdeme všichni jedním směrem lesem k jezeru Kubickému odtud na silnici vedoucí k Čerchovu. Byla to dřina, právě odpoledne obleva nastala a to pro lyžaře není žádný med. Na silnici proto rozhodli jsme se, že půjdeme tam, až kde to bude možno, pěšky a u stoupání opět je připneme. Statečný Rudolf a p. Seqwenc stoupali dále, nemajíce o nás starost,i a zanechávali po sobě ne právě lyžařskou stopu. Přicházíme dosti znaveni za těchto poměrů až na „zelenou louku“ k chatě turistické, kde si odpočíváme. Trochu občerstvení jest nám též třeba.



Za čtvrt hodiny však nastupujeme cestu dále opět neseme lyže, jeden druhého pobádá a utěšuje, že výše to bude lepší, a jen za každou cenu vytrvat, jinak nedojdem nikam. Přicházíme na turistickou cestu „Plzeňku“, zde bylo jasno, takže světlo lampičky nebylo třeba, a tak krok za krokem, boříce se trochu do sněhu, jdeme do výše až k hranicím. Zde náš milý Rudolf zkoušel sjezdy, šlo to a radil nám, nežli bychom se měli bořit, je prý lepší připnout lyže a šlapat dál! Poslechli jsme a také jsme byli povděčni, neboť čím dál a výše bylo to lepší, až konečně u vysokého stoupání docela již bylo krásně. Teď jako rázem když padne únava, vidouce nově zavěšené stromy tu krásu, přírodní bělounkou plochu lesní, jaký by to byl asi obrázek při měsíční noci? Na základě těchto přírodních útvarů dalo se soudit, že bude zítra jasno a že jistě bude mně dopřáno něco v upomínku si zvěčniti. Dostupujeme konečného cíle po nejúnavnějším stoupání zříme před sebou jako černý sloup vyčnívati Kurzovu rozhlednu. Jsme konečně u cíle v 23. 45, hodině duchů, zde jsme se však se žádným na cestě nepotkali snad do takové výše a do té zimy nejdou.



V CHÝŠI



Krásně zimou ozdobená Chýše a rozhledna ve výši 1039 m n. m. stojí před námi, přicházejí již nám vstříc drazí přátelé a po srdečném ruky stisknutí a přátelském přivítání vstupujeme do teplé chýše ke krbu, v prvé řadě dáti si uschnouti naše prádlo a do čistého suchého se převléci. Za půl hodiny sedíme již všichni kolem jednoho stolu, pojídáme, co nám ještě v tlumocích zbylo, jinak má o nás „teta“ postaráno. I piva se nám zde dostalo. Žel jen že nám scházel náš milý hospodář Mauer, ten mešká t. č. na srbském bojišti doufejme však, že na Velikonoce bude jistě mezi námi a mezi jeho milou rodinou. Hned bylo po únavě, všichni jako vyměněni, začíná přátelská zábava, vzpomínky vracely a střídaly se od každého a každý měl jen to jediné přání, aby již bylo letos všemu konec, a tak mohli jsme se těšiti nové budoucnosti. Ředitel bramborového divadla K. Ježek uspořádal na jevišti scénu „Mord“ a „Hacafán a Kacafán“, který skončil pro dceru Cuchtánii tím, že si oko vyplakala. Dobře se to Karlovi zdařilo. Po skončení třetího jednání spustil orchestr pí. Mauerové na „zednické piáno“ (harmonika), a tak veselí zůstali jsme do 4. hodiny ranní, kdy nám vlastně měsíc připomněl, že si máme také jíti odpočinout, abychom mohli ráno nastoupiti výlet do vůkolí Čerchova. Vyšli jsme si ven před chatu a tu bylo jak v pohádce! Tento půvab noční a krásu kolem sněhem pokrytou musí každý na své oči zřít, pak tomu uvěří, co příroda dovede vykouzlit. Jdeme na kutě v půl páté, každý zabalen do deky hoví si, jen mně byla stále zima na špičky nohou, a tak se skrčuji stále více, až snad jsem byl jako klubko pod dekou a usnul jsem. Ráno při probuzení, jaké bylo pro mne překvapení „Hrome, já byl přikryt jen třemi čtvrtinami deky.“ Ostatní bylo zahrnuto a potmě jsem to nenahmatal. Za toto moje přiznání dostalo se mi notně smíchu a každému to nyní se připomene, že deky jsou zahrnuty! Opatrnosti nikdy nezbývá. Něco zažít člověk musí, jinak by to bylo fádní a neměl by nač vzpomínat!



LYŽOVÁNÍ A FOTOGRAFOVÁNÍ



Ráno po snídani v 9 hodin jedni již jezdili, druzí jen tak kolem mě se drželi, až jsem byl hotov s fotografováním „Chýše s rozhlednou“ a „Skupinou lyžařů u chýše“. Za půl hodiny přijíždíme kol „četníka“ do „parku“, kde jsem ještě zvěčnil stromy zavěšené a lyžaře pod nimi. Odtud jedeme dál na svah Čerchova krásným lesem až na pláň, kde jsme zůstali a cvičili jsme se v různých obratech, telemarcích, volných pádech atd. Žel jen, že sluníčko příliš hřálo, a tak ta krása za necelou hodinu stálým a prudkým svitem do stromů opadávala kus po kuse, až při návratu našem jeli jsme při holých lesních stromech. Ještě co upomínku na cvičení v lese zachytil jsem momentku, která se zdařila, a tak vždy snímky ty budou milou vzpomínkou na uplynulá léta.



Nezbývalo nic než vrátit se do chýše, kde nás již teta očekávala s dobrým obědem, tu před obědem využitkovali jsme chvíle a šli jsme na věž rozhlédnouti se po vůkolí. Zde při tak krásném výhledu zachytil jsem panorama z věže do přístroje, a tak po malé chvíli sestupujeme dolů do chýše, kde nám bylo sděleno, že máme knedlíky se zelím a vepřovou. Dnes v takové době, a ještě v jaké výši máme připravený „nóbl“ oběd s bílými knedlíky. Všechna čest tetě! Porce byly slušné a ne drahé.



CESTA ZPĚT



Po obědě každý si trochu odpočinul a pak nastala práce s „žehlením“ lyží pro zpáteční cestu. Celková účast při obědě byla 22 lyžařů na Čerchově, a tak v 15. 30 odp. započalo rozloučení s milou rodinou Mauerovou a ostatními hosty, a tak s provoláním „na šťastnou a brzkou shledanou“ odjíždíme z Čerchova za zvuku harmoniky k „četníku“ na Stadionku směrem k Caparticím. Jelo to znamenitě, až dole trochu volněji, co nám šlo, ale nevadilo nikterak nikomu‚ neboť jsme se dali lesem až k Výhledům. Zde trochu občerstvení v hostinci čajem, pak šlo se sjížděti a skákati na louku, odkud pak v 18 hodin sjíždíme všichni k Chodovu. Do Trhanova již docela jsme nuceni běžeti, abychom vlak‚ který již byl viděn na trati z Klenče, zastihli, což jsme také šťastně doběhli! Tak ukončen byl můj prvý lyžařský výlet „Čerchovský“ s milými přáteli v Domažlicích, kde „U Koruny“ zůstali jsme přes noc a večer ještě sešli jsme se v Sokolské hospůdce „U Edmunda“, kde jsme ukončili tento zdařilý výlet. Dobře se nám to sedělo při dvou sklenkách piva a černých buřtech s cibulí, kouřit též bylo co. Tak spokojeni rozcházeli jsme se a přáli si, aby nám bylo dopřáno této sezony ještě hodně užíti, k čemuž provoláno na šťastnou shledanou! Skol! Nazdar!



Poskytl Svatopluk Krejsa