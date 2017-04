I pořadatelé Výstupu na domažlickou věž trhají rekordy

Domažlice – Při jednom z nejtěžších hasičských závodů v ČR, Výstupu na domažlickou věž, podávají obdivuhodné výkony nejen soutěžící hasiči, ale i ti, kteří tento extrémní závod pořádají.

DEVĚTASEDMDESÁTILETÝ JOSEF JÍROVEC vystoupal na věž během závodu třiatřicetkrát.Foto: SDH Domažlice

Někteří z třiatřicetičlenného pracovního týmu domažlických dobrovolných hasičů musí během závodu zdolat výstup na věž i třicetkrát.„Když některý ze závodníků nemá dost síly, musí kluci vyběhnout nahoru na věž a snést dolů jeho zátěž, což jsou hadice a 'dýcháky'. To se děje velmi často. Během závodu nosí nahoru čaj ve dvacetilitrových várnicích, lahve s minerálkami a nesmí zapomenout ani na své kolegy, kteří dozorují v každém druhém patře věže. Těm musí donést svačinu, kafe nebo grog na zahřátí, protože ve věži je průvan, tak aby jim nebyla zima,“ popsal práci organizátorů Luboš Mleziva, prezident soutěže a starosta SDH Domažlice.



Do pracovního týmu 'nosičů a snášečů', patří i devětasedmdesátiletý Josef Jírovec. „Před třemi lety jsem při závodu vylezl nahoru na věž celkem třiatřicetkrát. A letos si taky několikrát vystoupám. Zatím mi to problémy nedělá. Taky jsem letos říkal klukům, ať pro mě udělají věkovou kategorii, že jim ten závod určitě vyhraju,“ řekl se smíchem Jírovec.



Organizační příprava samotného závodu začíná už v lednu. S tou technickou začínají domažličtí hasiči týden před závodem. „Nejdřív musíme uklidit a vytřít ochoz věže, který je vždy po zimě zaneřáděn od holubů, pak celou věž zameteme, zkontrolujeme zda nejsou uvolněné schody a zábradlí. To samé pak děláme po skončení závodu,“ pokračuje Mleziva.



Dalším důležitým úkolem je připravit a dostat nahoru na věž časomíru. „Časomíru vyzkoušíme před hasičárnou a pak ji v sobotu ráno vytáhneme na věž. Už to neděláme vnitřkem, protože to bylo komplikované, teď kabely spouští po laně venku po věži. Na časomíru je třeba i s rezervou 100 metrů kabelu a pak dalších 100 metrů na repráky a ozvučení,“ popisuje první část přípravy Mleziva.



Protože výstup na věž je pro závodníky velmi náročný, jsou na ochozu věže i záchranáři. I těm pomáhá pracovní hasičská četa. „Musíme jim na věž vynést tlakoměry i vakuové matrace pro případ, že by se některému závodníkovi něco stalo, abychom ho mohli snést bezpečně dolů. Letos jsme ještě navíc pomáhali vynášet nahoru techniku České televize,“ dodal Mleziva.