Hrobník: V tuhých mrazech mi trvá kopání hrobu i tři dny

Domažlicko – Mrazivé počasí trápí i hrobníky. Vykopat hrob je zvláště v zimě, kdy je půda hodně promrzlá, velmi těžká práce.

Antonín Váchal je na kdyňském hřbitově správcem už pětadvadvacet let.Foto: Deník/ Helena Bauerová

„Během roku vykopu hrob tak za osm hodin, ale za mrazu je to otázka i několika dnů. Nejde použít žádná technika, člověk se musí spolehnout pouze na krumpáč a lopatu. Velkým pomocníkem v mrazech, jako byly ty lednové, je sníh. ten slouží jako peřina a zem pod ním není příliš hluboko promrzlá. Letos bylo štěstí, že sníh napadl ještě před tím, než udeřily mrazy," popisuje svou práci správce kdyňského hřbitov,a osmašedesátiletý Antonín Váchal, který dělá už pětadvacet let současně i hrobníka.

„Minulý týden jsme tady měli pohřeb do země a protože pořádně mrzlo, měl jsem strac,h abych hrob stačil vykopat. Pohřeb byl v pátek a já začal kopat raději už v pondělí. Přidělal jsem si tím spoustu práce, protože zem, kterou jsem vykopal, byla mokrá a totálně zmrzla, takže při zakrývání hrobu jsem musel kopat nanovo. U toho jsem se zapotil mnohem víc než při výkopu," pokračuje Váchal s tím, že pohřby do země už nejsou tak časté jako dřív. „V lednu jsem kopal pouze dva hroby," dodal.

Stejný problém řeší i domažlický hrobník Leoš Čapský.

Ten má ke kopání hrobů svého pomocníka a používá více techniku.

„Zem je promrzlá 15 až 20 centimetrů. Nejhůře se v mrazu kopou otevřené hroby, to znamená ty bez vrchní desky. My jsme na to dva a používáme sbíječku, takže nám vykopání hrobu a postavení pódia trvá zhruba 12 hodin. V zimě je to těžké, ale to se nedá nic dělat," řekl.

Od začátku roku kopali na domažlickém hřbitově už pět hrobů.