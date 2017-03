Holýšovské sídliště čeká revitalizace za 60 milionů

Holýšov – Velké holýšovské sídliště Pod Makovým vrchem čeká revitalizace a modernizace za přibližně šest desítek milionů korun. Probíhat bude několik následujících let.

Sídliště Pod Makovým vrchem a Luční ulice v Holýšově.Foto: Deník / Šebek Stanislav

„Sídliště bylo projektováno a stavěno z velké části už v 60. letech. Proto už potřebám života ve 21. století nevyhovuje,“ uvedl starosta města Jan Mendřec.

První obyvatelé se do něj začali stěhovat na začátku sedmdesátých let. Projektanti v té době však nepředpokládali, že by rodina z úplně každého bytu mohla mít vlastní auto a parkování je zde nyní obtížné.

„Obyvatelé si panelové domy opravili a je řada na městě, abychom začali na veřejném prostoru pracovat. Nechceme ze sídliště udělat jedno velké parkoviště, ale je potřeba prostor změnit, aby nám auta neparkovala na trávě, abychom měli opravené chodníky, pěknou zeleň, místa na hraní pro děti, a aby to obecně byl pěkný prostor,“ prohlásil starosta.

Projekt revitalizace připravilo už před sedmi lety minulé vedení Holýšova v čele se starostou Antonínem Pazourem a současná radnice studii pouze aktualizuje tak, aby bylo možno využít žádost o dotaci.

Původní odhad nákladů revitalizace v roce 2010 byl čtyřicet milionů, nyní je odhadovaná cena celkové rekonstrukce sídliště přibližně 60 miliónů korun.

K úpravě sídliště proto bude muset dojít v několika etapách a město bude každý rok žádat o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj.

„Zde budeme samozřejmě potřebovat spolupráci a pochopení všech občanů sídliště. V probíhající projektové přípravě je i pro získání dotace nutné hovořit o plánovaných úpravách s občany a reagovat na jejich připomínky,“ uvedl Mendřec s tím, že v první etapě, kterou by radnice letos chtěla projektově připravit a možná už i začít, je oprava Luční ulice vedoucí od školky nahoru kolem bytových domů a kulturního domu. „Dole na křižovatce u té školky již byla jedna těžká nehoda a součástí projektu by proto byl i malý kruhový objezd,“ podotkl starosta.

Zároveň by město chtělo letos projektově připravit a opět případně i začít úpravu u sídliště Na Stráni, kterému chybí chodník, který by sídliště pohodlně spojoval se sídlištěm Pod Makovým vrchem a tudíž i s městem. Je tam totiž svah, který maminky s kočárky jen těžko vyjedou, a musejí ho tedy objíždět.

„Zrovna u našeho domu není žádné vhodné místo pro parkování, které by bylo dostatečně blízko, aby se člověk nemusel trmácet bůhvíjak daleko s těžkým nákupem, a hlavně aby taky mohl mít svoje auto trochu pod dohledem,“ sdělila Deníku k situaci Pod Makovým vrchem již dříve obyvatelka sídliště paní Miluše.

„Tak holt parkujeme u chodníku před domem. Auto máme já i manžel. Někdy ale lidé opravdu parkují na nevhodných místech,“ dodala s tím, že úpravu parkování by si sídliště zasloužilo, pokud bude udělaná rozumně.