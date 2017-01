Holýšov chce pokračovat v boji s hernami

Holýšov – Zastupitelé vloni zákaz hazardu neschválili, radnice ho zkusí prosadit znovu.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Poběžovice jsou od 1. ledna po Domažlicích a Horšovském Týně dalším městem, kde je zakázáno provozovat hazardní hry.

Problém hazardu řeší i Holýšov. Obyvatelům vadí herní podniky ve městě a negativní dopad, který mají na své okolí. Holýšovská radnice obdržela petici od lidí a pro začátek schválila vloni na jaře vyhlášku určující období nočního klidu.

Další na řadě byl úplný zákaz heren. Vyhlášku, která by zakazovala provozování hazardu na územní města, však zastupitelstvo na svém červnovém zasedání neschválilo a doporučilo ji projednat znovu v letošním roce.

„Při jednání s kolegy starosty, kteří to již vyřešili vyhláškou, zaznívá společný názor. Místa, kde jsou provozovány hazardní hry, se stávají místy shlukování osob se závislostními problémy, jako jsou gambleři, narkomani či alkoholici, a mnohdy dokonce i nezletilí, a tím i místy výskytu problémů, které s tím souvisejí. Tento názor nám potvrzuje i doporučení Obvodního oddělení Policie ČR v Holýšově," uvedl v Holýšovském zpravodaji starosta města Jan Mendřec. „Proto předložíme vyhlášku na jednání zastupitelstva v roce 2017 znovu a pokusíme se ji projednat a schválit," dodal.

Obyvatel Holýšova Jiří Schiller by úplný zákaz hazardu viděl rád.

„Měl by se schválit hlavně včas. Když zakázali automaty v Domažlicích, začali se herny a gambleři přesouvat do Horšovského Týna. Tak to zakázali i tam a obávám se, že by se mohli přesunout i sem. Způsobují jenom problémy a ničí lidem životy. To není žádné slušné podnikání," řekl.

„Je to moc, moc nepříjemné. Pokud chceme, aby se tady dalo žít v klidu a s trochou slušnosti, musí se s tím něco dělat. V těch nonstopech se scházejí pracovníci z továren, cizinci, vylézají opilci, venku dělají bordel a každou chvíli se tam něco přihodí," prohlásil již dříve další nespokojený obyvatel Zdeněk N.

V Domažlicích si vedení města prosadilo úplný plošný zákaz hazardu již koncem roku 2014.

Horšovský Týn se přidal vloni na jaře, když se do města přesunuli hráči z Domažlic a došlo k extrémnímu nárůstu trestných činů a přestupků spáchaných v důsledku provozování heren o 600 procent.

Od začátku letošního roku mají obecně závaznou vyhlášku o zákazu heren i již zmíněné Poběžovice.

„U nás jde zejména o výherní hrací automaty, které jsou v této chvíli na dvou místech, před časem byly na třech," uvedl starosta Hynek Říha. „Při zvážení dopadů hazardních her – zadlužování, ochuzování rodinných rozpočtů často na úkor dětí i návaznou kriminalitou – se radní shodli, že výnosy z těchto her nejsou pro město natolik významné, aby převážily hledisko sociální a společenské."