Hasiči z Podzámčí pomohli nemocným dětem

Podzámčí – Šestitisícový příspěvek od hasičů z Podzámčí doputoval do Domažlické nemocnice.

„Jednoho květnového dne jsme seděli na terase u našeho strojníka Jana Hudače, kde jsme zaháněli žízeň po odvedené práci. Přemýšleli jsme o tom, čím by jsme mohli být přínosní pro společnost, zvláště když nedisponujeme výjezdovou jednotkou,“ začíná vyprávění o zrodu tohoto nápadu velitel SDH Podzámčí Vojtěch Dvořák.

„Při pohledu na jeho dva malé syny se v našich hlavách zrodil nápad pomoci nemocným dětem. Na Podzámčí se to drobotím jen hemží a tak nás napadlo, co kdyby náhodou někdy potřebovali do nemocnice. Slovo dalo slovo a výbor nám posvětil náš nápad. Na to konto v letních měsících proběhla sbírka, kterou jsme jako dobrovolní hasiči z Podzámčí uspořádali. I když je Podzámčí malou vesničkou, tak za pomoci spoluobčanů a návštěvníků akcí, které hasiči pořádali, se vybralo krásných 6 000 korun. Tato částka byla věnována pro potřeby dětského oddělení domažlické nemocnice,“ konstatoval velitel hasičů z Podzámčí.