Hasiči z Domažlicka a Klatovska převzali od prezidenta Zlatý záchranářský kříž

Domažlice – Václav Ponocný, Tomáš Hrdlička, Jaroslav Konop, Jaroslav Hrdlička, Václav Forman, František Červený, Miroslav Marek a Robert Ondruch si minulý týden z rukou prezidenta Miloše Zemana převzali Zlatý záchranářský kříž.

ZÁCHRANÁŘSKÝ TÝM složený z příslušníků HZS Domažlice, HZS Klatovy a SDH Kdyně a Chodov při ceremoniálu na Pražském hradě.Foto: HZS

Tito lidé, mezi nimiž jsou profesionální hasiči z Domažlic a Klatov, dobrovolní hasiči ze Kdyně a Robert Ondruch z SDH Chodov, vloni v říjnu z hořící zdemolované kabiny kamionu vyprostili řidiče, jenž havaroval na silnici mezi Loučimí a Hlubokou. Díky jejich profesionálnímu zásahu řidič přežil.



„Chtěl bych moc poděkovat záchranným složkám, které se podílely na záchraně mého života. Měly to opravdu obtížné, a přesto byli všichni skvělí. Když jsem byl o týden později propuštěn do domácího ošetřování, byl jsem kromě trochu nateklé nohy zcela v pořádku. A za to vděčím právě hasičům, záchranářům, projíždějícím řidičům a personálu FN v Plzni,“ stálo v děkovném dopise řidiče havarovaného kamionu Michala Hladíka.



Všichni ocenění hasiči si vyznamenání velmi cení.

„Myslím, že můžu říci i za kluky, že je pro nás velký zážitek převzít si ocenění z rukou prezidenta. Ačkoliv za svou práci nikdy nic podobného nečekáme, velice si toho vážíme,“ řekl Václav Ponocný, který je považován za nevýznamnějšího člena zásahu.



Kamion převážející kulatinu se převrátil do příkopu a setrvačností ujel po boku ještě několik metrů, než se úplně zastavil. Návěs zablokoval silnici v celé její šířce. Řidič zůstal ve zdemolované kabině zaklíněný a zavalený zeminou, co hrnul kamion před sebou. Kamion začal hořet.



Požár se naštěstí podařilo zlikvidovat řidičům, kteří jeli kolem. U nehody zastavil i řidič nákladního auta s nakládacím jeřábem Robert Ondruch z SDH Chodov. Zajel na louku, hydraulickou rukou odstranil vyvalenou kulatinu a pomohl hasičům s manipulací havarovaného vozu při vyprošťování řidiče. Velkou měrou se všichni tito náhodní svědci podíleli na záchraně lidského života.



Když přijeli hasiči na místo nehody, byly řidiči vidět pouze prsty jedné ruky. Ihned mu odkryli hlavu, aby mohl dýchat.

„Vyprošťování bylo velmi náročné a trvalo více než hodinu. Věděli jsme, že zde hraje roli každá minuta, ale nebyla šance zásah urychlit. Museli jsme zásah zorganizovat tak, aby řidič neutrpěl ještě větší újmu. Bylo třeba udělat spoustu práce na velmi malém prostoru. Auto leželo na boku, tížily ho klády a na řidiči ležel asi kubík zeminy. Nasazení týmu bylo obrovské. Jsem rád, že jsme to zvládli a že je řidič v pořádku,“ dodal Ponocný.