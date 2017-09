Generální oprava čističky vyjde Mrákov na desítky milionů korun

Mrákov – Zřejmě nejdražší investiční akce v historii čeká Mrákov. Generální oprava čističky odpadních vod vyjde na několik desítek milionů korun.

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Máme čističku z roku 1992, je to asi nejstarší funkční čistička v okrese. Nezbývá nám, než připravit její velkou opravu. Hotové už jsou projekty na tuto akci, je už vydané územní rozhodnutí,“ konstatoval mrákovský starosta Josef Janeček.

V posledních týdnech Mrákovské zaměstnalo vyřizování administrativních úkonů k žádosti o stavební povolení.

„Budeme čekat na vypsání nějakého dotačního titulu, protože jde o enormní finanční investici. Počítáme s náklady mezi 30 a 35 miliony korun. Podle projektu jsou náklady okolo 40 milionů, ale věříme, že díky výběrovému řízení se dostaneme s výslednou cenou níž,“ odhaduje starosta.

Ze stávající čističky zůstane na místě jen oplocení.

„Po dokončení generální opravy, při níž se kromě stavebních úprav vymění i celá technologie, se zvýší její kapacita. Teď činí 980 takzvaných ekvivalentů, nově bude kapacita počítána pro 2000 obyvatel,“ vyčíslil starosta.

„Původně jsme zkoušeli, že bychom se připojili na domažlickou čističku, spádově by to vyšlo. Trubky by ale musely jít přes pozemky asi 65 majitelů a kdyby jediný nesouhlasil s věcným břemenem, tak by záměr padl. Zvolili jsme proto cestu rekonstrukce čističky,“ shrnul mrákovský starosta.

Uvažuje se i o připojení Nevolic na zamýšlenou čističku s vyšší kapacitou.

„Od začátku projekt postaven tak, aby se nová čistička vešla do stávajících prostor. Bude se opravovat za provozu, ta stávající tak nebude moci fungovat na 100 procent, jak funguje nyní. O to je celý projekt složitější,“ uzavřel starosta.