FOTOGALERIE: Horšovskotýnští hasiči oslavili 145 let

Horšovský Týn – SDH Horšovský Týn patří mezi nejaktivnější sbory dobrovolných hasičů v našem regionu. V sobotu odpoledne muži a ženy svatého Floriána oslavili významné výročí – 145 let od založení sboru.

Oslavy začaly průvodem z náměstí Republiky s kapelou Hájenka ke kostelu sv. Apolináře. Tam proběhla mše svatá, následně hasiči uctili památku zesnulých kolegů a položili věnce na hřbitově.

U hasičské zbrojnice pak probíhaly proslovy, ocenění zasloužilých členů, prezentace almanachu ke 145. výročí, ukázky hasičské výzbroje a techniky, videoprezentace sboru či výstava fotografií, večer pak byla taneční zábava.

„K vidění byla i historická hasičská technika. Jeden povoz s motorovou stříkačkou byl z Tasnovic a kolegové z Čermné pak s historickou stříkačkou předvedli i ukázku hašení hořícího domku,“ uvedl starosta horšovskotýnského hasičského sboru Petr Lahoda s tím, že pro srovnání pak předvedly moderní zásah horšovskotýnské hasičky.

„Naši partneři, hasiči z německého Nabburgu, nám navíc u příležitosti našeho výročí slavnostně předali pamětní stuhu na náš prapor. Za to jsme moc rádi a je to pro nás velká čest,“ podotkl na závěr Lahoda.

Ocenění horšovskotýnští hasiči:

Čestné uznání Okresního sdružení hasičů:

Jan Dufek, Luboš Dufek, Radek Dufek, Miroslav Janča, Marek Jurgovský, Radek Soukup, Jakub Šesták, Jan Vlach, Vít Vrba

Čestné uznání Krajského sdružení hasičů:

Václav Beníšek, Jana Bohmannová, Radek Černý, Daniel Dietz, Gabriela Frčková, Marie Hálková

Medaile svatého Floriána:

Václav Frček, Jan Křížek, Ing. Petr Lahoda, Pavel Lang, František Ludvík, Martin Vlček, Luboš Plachý, Pavel Prošek, Josef Šíma, Vlček Jan

Medaile za věrnost:

Josef Holar (40 let členství), Antonín Vlček (50 let), Jan Křížek (50 let), Josef Žambůrek (50 let)

Jsou podány návrhy a vyznamenání budou uděleny později:

Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska:

Josef Holar, Jan Lang

Titul Zasloužilý hasič:

Antonín Vlček, Václav Šantora – in memoriam