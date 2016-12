FOTO: Skauti přivezli Betlémské světlo do Domažlic

Domažlice – V sobotu přivezli skautky z domažlického oddílu Ještěrky Veronika Pavlíková, Eliška Bednářová, Anežka Bednářová, Aneta Hofmeisterová a Natálie Böhmová Betlémské světlo z Plzně do Domažlic.

Putovaly s ním vlakem, během cesty je rozdávaly zájemcům, kteří si chtěli připálit své svíčky a odnést si světlo do svých domovů. „Lidé si od od nás Betlémské světlo vzali v Chotěšově, Osvračíně, Holýšově nebo Stodě," vyprávěla pětice skautek, která je sobotním odpoledním vlakem do Domažlic přivezla.

V Plzni je domažlická děvčata získala od skautů z Brna a Prahy. Ze západočeské metropole je v sobotu skauti rozvezli například do Železné Rudy, Chebu nebo Žatce.

Kdo si je nestihl opatřit v sobotu během přepravy vlakem, bude mít možnost získat je ještě o Štědrém dnu. Skauti je budou nabízet v Domažlicích a v Klenčí pod Čerchovem dopoledne. „Stejně jako každý rok bude možné si pro Betlémské světlo přijít od 10:00 do 11:30 k postrannímu vchodu kostela Nanebevzetí Panny Marie na domažlickém náměstí nebo ke kostelu v Klenčí pod Čerchovem, kde je budou předávat ve stejný čas. Do té doby o plamen musí domažličtí skauti dobře pečovat. „Vydrží dlouho. Máme lucerny, kde vydrží až tři dny," popsaly skautky své vybavení.

„Těší nás, že se z naší oddílové akce stala tradice. S každým rokem si pro Betlémské světlo přichází stále více lidí. Jsme moc rádi, že můžeme takto lidem předávat radost, obzvlášť v době Vánoc," říká skautka Anežka Bednářová.

Plamínek putuje z Betléma do Vídně, kde ho rakouští skauti předají skautským delegacím z celé Evropy. Letos se tak stalo v sobotu 10. prosince v kostele syrské pravoslavné církve.

„Betlémské světlo do Česka skauti přiváží již po dvacáté osmé," připomíná další domažlická skautka Hana Märzová a pokračuje: „Myšlenka vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do Československa se dostalo až po pádu komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze."

„Betlémské světlo je symbolem míru, přátelství a klidu a jsem rád, že právě toto poselství mohou skautky a skauti každoročně o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů," popisuje smysl akce Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.