FOTO: Módní přehlídka v Dubině: Hitem jara a léta jsou květy

Domažlice – Hudební klub v domažlické Dubině se v pátek večer změnil na přehlídkový. Uskutečnila se zde velkolepá Fashion show.

Modelky JM models představily novou kolekci spodního a nočního prádla zn. GUESS, ale také módní jarní kolekce oblečení pro každou příležitost, novinky do společnosti, na sport a volný čas z domažlických obchodů, ale také novou kolekci plavek.



Přehlídkové molo nepatřilo během večera jen zkušeným, ale také začínajícím modelkám, které předváděly dětskou předškolní a školní módu.



A protože se v tomto klubu přehlídka konala poprvé, vládla zde před zahájením nervozita.

„Příprava přehlídky trvá několik měsíců a nikdy nevíme, kolik přijde lidí a jak se nám to povede,“ řekla při odpolední generálce producentka přehlídky Jaroslava Kopecká.



Její obavy byly zbytečné. Klub byl zaplněn a dámy, ale i pánové se dobře bavili.

„Je to moc hezký večer, na který mohou ženy přijít samy, aniž by se cítily trapně. Takové akce v Domažlicích chybí,“ řekla během večera jedna z účastnic přehlídky.



Dámy se dozvěděly, jak se správně nalíčit i co nového pořídit do šatníku.

„Letos jsou velmi modní květinové motivy. Barvou letošního jara a léta je modrá,“ dodala Kopecká.