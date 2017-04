FOTO: Hasiči pokořili domažlickou věž

Domažlice - 14. ročník extrémního závodu hasičů Výstup na domažlickou věž přinesl nový rekord. Vytvořil ho Jiří Hnyk z SDH Klenčí pod Čerchovem, který dokázal zdolat 194 nepravidelných úzkých schodů na jeden zápřah s plnou výbavou za 69,972 vteřiny.

„Dostat se až nahoru je téměř nadlidský úkol, který dá zabrat i opravdu trénovaným závodníkům,“ řekl Luboš Mleziva, prezident soutěže a starosta SDH Domažlice, který závod pořádá.



Na start letošního závodu se postavilo 83 závodníků ze 45 SDH, 28 v kategorii starších nad 30 let a 55 v kategorii mladších do 30 let.



V kategorii mladších si první místo vybojoval Jiří Hnyk z SDH Klenčí ( 69,97), druhé Zbyněk Myslivec z SDH Nebílovy (73.14) a třetí Pavel Kouřík z SDH Díly (79.86).



V kategorii starších zůstal i letos neporažen Antonín Rendl z SDH Česká Kubice, který zdolal věž za 81.40 s. Druhý byl Dušan Plodr z SDH Králův Dvůr (82.31) a třetí Jaroslav Klička z SDH Koloveč (84.46).