Firma AZ-CZECH nabízí lidem dobrou práci tam, kde žijí

Meclov - Stabilní, spolehlivá, rozrůstající se, s pevným nadnárodním zázemím. Těmito čtyřmi pozitivy se může pyšnit společnost AZ-CZECH s. r. o., která sídlí v západočeském Meclově mezi Horšovským Týnem a Domažlicemi.

Výčet pozitiv tím ovšem zdaleka nekončí. Firma, zabývající se výrobou forem a kontejnerů pro výrobu pneumatik, může ze svého rukávu vytáhnout ještě nejedno eso. Tím největším je určitě nabídka velkého množství pracovních míst. O co se vlastně jedná, Deníku v rozhovoru prozradil jednatel společnosti Michal Anton.

Jak dlouho je společnost AZ-CZECH s. r. o. na českém trhu práce a kdo ji založil?

Firmu zde založila naše německá mateřská společnost A-Z Formen-und Maschinenbau GmbH v roce 2004. Od roku 2015 jsme součástí koncernu Continental.

Čím se vaše firma tady v Meclově zabývá?

Ve výrobním závodě v Meclově vyrábíme formy a kontejnery pro výrobu pneumatik, dále elektrické termonože pro zpracování umělých hmot a gumy.

V blízké době čekají vaši firmu velké změny. Prozradíte, o co se jedná?

Ano. Již v září 2017 nás čeká kolaudace první ze dvou nových, moderních hal, které se nyní staví v Horšovském Týně (HT). A v prosinci 2017 budeme kolaudovat druhou výrobní halu.

Změna adresy ale zřejmě nebude tím největším oříškem, který budete muset rozlousknout…

To rozhodně ne. Prostory, do nichž se budeme stěhovat, jsou mnohem větší než naše současné zázemí. První hala má rozlohu 3 000 m2, druhá 4 000 m2. To samozřejmě znamená, že budeme nabírat nové zaměstnance.

Informace o společnosti AZ-CZECH s. r. o.Sídlo: Meclov 185, 345 21

Založena: Mateřskou společností AZ Formen-und Maschinenbau GmbH v roce 2004.

Výroba: Ve výrobním závodě v Meclově vyrábí formy a kontejnery pro výrobu pneumatik, dále elektrické termonože pro zpracování umělých hmot a gumy.

Od února roku 2012 nabízí také svařování laserem.

Aktuality: Od roku 2015 je společnost součástí koncernu Continental www.continental-corporation.com.

Kolik nových pracovníků budete potřebovat, a na jaké pozice?

Současných 130 zaměstnanců potřebujeme navýšit na celkový počet cca 300. Přijmeme tedy 170 nových kolegů a kolegyň, ženy i muže do všech oddělení, které máme nyní v Meclově. Tyto přestěhujeme do HT a pak do nových oddělení, které v HT nově vybudujeme. Zcela konkrétně do oddělení opracování forem, opracování modelů, kontejnerů, gravírování, výroby lamel (tj. na všech odděleních je ruční opracování, a na oddělení kontejnerů, gravírování a výroby lamel i obsluha CNC strojů), pak do oddělení kontroly kvality a do skladu. Hledáme také desítky konstruktérů a programátorů.

To je opravdu hodně. Jaké znalosti nebo dovednosti po zájemcích o práci požadujete?

Záleží na konkrétní pozici. Práci v oddělení modelů a opracování forem může dělat každý, kdo je manuálně zručný a zvládne jemnou mechanickou práci, ne každý ji ale zvládne. Obsluhu CNC strojů, tedy strojů řízených počítačem, zaškolíme. Nároky na vzdělání technického směru od uchazečů z řad absolventů odborných učilišť, středních a vysokých škol, požadujeme jen na pozicích konstruktérů a programátorů. Práce ve výrobě není většinou fyzicky náročná. Máme v první řadě zájem o zaměstnance na dlouhodobý pracovní poměr, mimo jiné i proto, že zaškolení na jednotlivé pozice trvá i několik měsíců.

Proč by zájemci o zaměstnání měli jít pracovat právě k vám?

Nabízíme zázemí dlouhodobě stabilní společnosti s výbornou pověstí. Samozřejmostí jsou i velmi dobré platové podmínky včetně nejrůznějších benefitů, mezi něž patří 5 týdnů dovolené, příspěvky na dopravu ve výši 0 až 100 Kč na den dle vzdálenosti bydliště zaměstnance, stravenky ve výši 80 Kč na den plně hrazené zaměstnavatelem a penzijní připojištění nebo životní pojištění od 0 do 1200 korun za měsíc podle odpracovaných let. V nové hale budou mít zaměstnanci k dispozici jídelnu. Máme také letní a vánoční prémii a také Continental bonus, který určuje centrála. Od 1. dubna zvyšujeme platy o 6 procent. Cílíme na individuální přístup ke každému kolegovi či kolegyni, proto se snažíme naslouchat názoru každého z nich a i tím podporovat soudržnost kolektivu.

Jak taková podpora vypadá konkrétně?

Pořádáme vánoční večírek, ten loňský se konal na téma světová kuchyň a světová hudba, a byl zpestřen špičkovým vystoupením kouzelníka Richarda Nedvěda. Zaměstnancům, kteří měli životní jubileum, a těm kteří u nás pracují 10 let, jsme mimo jiné odevzdali i bohaté dárkové koše. Beru to jako poděkování zaměstnavatele za poctivě odvedenou práci. Od letošního roku zavádíme i letní akci pro zaměstnance v červnu se uskuteční grilování s kulturním programem.

Závěrem loňského roku jsme začali s pravidelnými informativními schůzkami pro všechny, kde se dozvídají o stavu výstavby nových hal, a o změnách, které je čekají. Zajímají nás jejich připomínky, návrhy a nápady. Každý se může zapojit. Nejen příbuzní a přátelé našich zaměstnanců se mohou ucházet o námi nabízená volná pracovní místa.

Firma AZ-CZECH s. r. o. si své zaměstnance zkouší také vychovávat sama. Jak to děláte?

Minulý rok v září jsme podepsali smlouvu s deseti učni ze SOU Domažlice. Po dobu praxe u nás pobírají studenti stipendium ve výši tří tisíc korun za měsíc. Po zakončení studia k nám nastoupí. Zatím máme jen dobré zkušenosti a v této spolupráci chceme pokračovat i nadále. Podporovat žáky technických oborů je v dnešní době, kdy jich je obrovský nedostatek, velice důležité. Tyto obory nesmí zaniknout, vždyť na nich stojí náš průmysl, strojírenství mělo vždy v naší zemi tradici.

Co chcete dodat závěrem?

Závěrem bych chtěl poděkovat všem mým spolupracovníkům v AZ-CZECH s. r. o.. Dokázali jsme kolegům z celé skupiny Continental, že odvádíme perfektní práci. Novou halu si tak zasloužíme a hodně se na ni těšíme.

Michaela Adámková