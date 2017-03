Dům dějin připravuje výstavu šperků z kovu, dřeva a kamene

Holýšov – Spojení dřeva, kamene a kovu v krásných špercích – to je motiv nové výstavy, kterou připravuje Dům dějin Holýšovska společně se Zuzanou Pavlíčkovou a Janem Staňkem.

Šperky pro holýšovskou výstavu.Foto: Dům dějin Holýšovka

Výstava návštěvníkům představí šperky vyrobené kvalitní ruční prací Josefa Paroulka – pasíře, kameníka a kovotepce, dále zlatnice Marie Bočkové a v neposlední řadě Dům dějin představí také návrhářství Zuzany Pavlíčkové.



Rodina Zuzany Pavlíčkové se této profesi věnuje více něž 30 let. Šperky, které si budete moci na výstavě prohlédnout, jsou vyrobeny z hladkého bižuterního drátu, jsou vytepány a potaženy vrstvou rhodia. Pravé kameny či polodrahokamy, které šperky zdobí, jsou pečlivě vybírány, aby pasovaly do šperku a celkově tak docílily jeho jedinečného vzhledu.



Na výstavě bude rovněž k vidění celoživotní práce řezbáře Jana Staňka, který se celý svůj profesní život věnuje zpracování dřeva. Jeho dřevěné šperky jsou ukázkou zručnosti a umění, do kterého se příjemně podařilo zakomponovat kov, a celkový výsledek práce je skutečně famózní.



Výstava bude v Domě dějin Holýšovska slavnostně otevřena v neděli 26. března v 15 hodin a navštívit ji bude možno až do 20. května.