Druhá strana houbaření: úrazy, bloudění, krádeže

Domažlicko – Po týdnech čekání se houbaři dočkali příznivých podmínek pro růst hub a adekvátní úrody v lesích. Při cestách za nadílkou ale musí být obezřetní. Své o tom vědí policisté i záchranáři.

POMOC V LESE. V sobotu v poledne zasahovali záchranáři v lese nedaleko Filipovy Hory. Seniora po ošetření odvezli na internu Domažlické nemocnice.Foto: Deník / Babor Josef

Zdravotníci například v sobotu v poledne museli vyjet do lesa mezi Filipovu Horu a Mrákov.

„Zasahovali jsme u případu seniora, který byl po delší době nalezen v lese. Po ošetření byl přepraven k další léčbě na interní oddělení nemocnice v Domažlicích. Pokud by u sebe měl telefon, mohl se pomoci dovolat dříve,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Martin Brejcha.

Přidal i rady, jak by zejména starší lidé měli při cestách do lesů postupovat: „Je-li to možné, nechodit sám, ale s někým dalším. Je vhodné mít s sebou mobil nejlépe se staženou aplikací Záchranka, která v případě nouze odešle na náš dispečink přesné GPS souřadnice a my člověka bez potíží najdeme i v hlubokém lese, kde je jinak lokalizace prakticky nemožná. Je nutné vždy přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu, sbírat houby, které znáte a vhodné je také snadno viditelné oblečení.“

„Z hledání hub se může stát mnohdy otřesný zážitek, to když houbař zabloudí nebo se ztratí,“ připomněla policejní mluvčí Dagmar Brožová v souvislosti s několika pátracími akcemi v poslední době.

„Pátrací policejní akce jsou většinou složité a náročné. Jedná o rozsáhlé plochy, které se musí propátrat, velmi často jde o nepřehledný terén. Doporučujeme tedy především dát o svém úmyslu vydat se houbařit někomu vědět. Dále je důležité mít u sebe plně nabitý mobilní telefon, aby mohla ztracená osoba zavolat o pomoc. Zavolat na tísňovou linku co nejdříve, nečekat třeba až do stmívání. Při bloudění je dobré orientovat se podle nějakého bodu v krajině či nalézt nějaký orientační bod. Policisté pak spolupracují s pracovníky lesní správy, kteří jim mohou podle tohoto orientačního bodu pohřešovanou osobu nalézt,“ zmínila policistka.

K nepříjemnostem může dojít i při návratu k vozidlu. „Houbaři se těší ze svých úlovků, ovšem mnohdy si na lepší a dražší úlovky přicházejí pachatelé trestné činnosti, kteří se kolem zaparkovaných aut u lesa pohybují a čekají na vhodný okamžik, kdy se budou moci do vozidla vloupat. V této souvislosti apelujeme na všechny, aby zkontrolovali, zda je vozidlo řádně zamčeno a má uzavřena všechna okna. Automobil zaparkovaný na odlehlém opuštěném místě se totiž může snadno stát terčem zloděje,“ varovala Brožová.

„Riziko vykradení vozidla může každý člověk snížit tím, že nebude v době své nepřítomnosti nechávat v automobilu viditelně odložené cenné věci, zejména peněženky, jakákoliv zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, autorádia, navigace, doklady a ani další věci, jako je například oblečení. I zdánlivě bezcenná věc může pachatele přilákat a škoda pak majiteli vznikne poškozením vozidla. Pokud pachatel uvidí v autě např. peněženku položenou na sedadle, přístrojové desce nebo jinde, během okamžiku do vozidla vnikne a odcizí ji. Nepomůže ani, když peněženku majitel ve vozidle uschová, pachatelé mají velmi dobrou znalost o místech, kam lze cenné věci uložit a ta také při vloupání do automobilu prohledají,“ uzavřela policistka.