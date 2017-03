Drahá voda obcím vadí. Rozdíl v kraji je i 50 korun za kubík

Plzeňský kraj – Rozdíly vodného a stočného v kraji jsou až dvojnásobné.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Kolem republikového 84korunového průměru, vysoko nad i hluboko pod ním, se v Plzeňském kraji drží cena vody. Některé obce nemají důvod ke stížnostem, ty nespokojené se zase snaží s cenou udělat, co mohou.

Severoplzeňské Úherce s 350 obyvateli patří k rekordmanům. Obyvatelé za kubík vody letos dávají 111,53 Kč včetně DPH a způsobuje to především stočné za 47,38 Kč. Obec je totiž napojena na stejnou čistírnu odpadních vod jako blízká průmyslová zóna u dálnice D5. Její odpadní voda žene stočné nahoru.

Starosta Vlastimil Blažek říká, že obec by se chtěla od zóny osamostatnit. „Stočné se má totiž zase navýšit. S vodárnami jednám, jestli by Úherce nemohly mít vlastní větev a naše stočné by se nemohlo vyúčtovat zvlášť. Úplně nejideálnější by ovšem bylo mít vlastní obecní čistírnu. Do budoucna ji obec rozhodně bude chtít,“ řekl s tím, že zastupitelstvo se dohodlo, že bude zatím poslední navýšení ceny stočného hradit za obyvatele z rozpočtu obce.

Osamostatnit se chtějí také jihoplzeňské Šťáhlavy, ovšem se vším všudy. Obec totiž nejspíše našla vrt, který jí dá vlastní zdroj vody. 100,44 Kč, to je aktuální cena vody a podle starosty Václava Štětiny hlavní důvod, proč se s vodárenskou vodou rozloučit. „Myslím si, že by do budoucna jen rostla,“ řekl už dříve.

Zatím mohou obyvatelé Šťáhlav a Úherců závidět například lidem z městysu Koloveč na Domažlicku, kteří dnes za vodu dávají 48,28 Kč, tedy jen polovinu toho, co oni. A to hradí vodné i stočné, ne jako třeba v severoplzeňském Chotíkově, kde letos voda vyjde na 44,49 Kč díky tomu, že odběratelé vodárně platí pouze vodné.

Příjemně nízká je cena za vodu také v Klatovech. Ačkoliv oproti loňským 61,69 Kč podražila o 85 haléřů, stále jsou nejlevnějším velkým městem.

V Rokycanech je sice dráž než v Klatovech, obyvatelé platí 93,43 Kč, ale v poslední době je to alespoň stálá cena. „Je shodná s cenou vodného a stočného od roku 2014,“ uvedla mluvčí tamní radnice Eva Praumová.

Voda ale také zlevňuje. Například Plzeňané šetří od loňského září, kdy městští radní odhlasovali snížení ceny vodného a stočného na aktuálních 86,14 Kč. Cena klesla o 3,60 Kč a pro průměrnou čtyřčlennou plzeňskou rodinu, která ročně spotřebuje kolem 140 kubíků vody, to znamená asi pětisetkorunovou úsporu.

Kolik stojí voda?

Aktuální vodné + stočné za m3 vody včetně 15 % DPH ve vybraných městech a obcích Plzeňského kraje:

Koloveč: 48,28 Kč

Klatovy: 62,51 Kč

Dobřany: 66,15 Kč

Tachov: 66,18 Kč

Domažlice: 76,88 Kč

Přeštice: 84,13 Kč

Plzeň: 86,14 Kč

Rokycany: 93,43 Kč

Šťáhlavy: 100,44 Kč

Starý Plzenec: 101,21 Kč

Nýřany: 102,31 Kč

Úherce + průmyslová zóna: 111,53 Kč

zdroj: Vodárna Plzeň, ČEVAK, Vodárny a kanalizace K. Vary, CHVAK