Domov pro nemocné Alzheimerem je před dokončením

Domažlice - Město koupí i sousední dům

SOUSEDNÍ DŮM (vlevo) nabídl městu ke koupi jeho plzeňský majitel za 5 milionů korun. Domažličtí zastupitelé se záměrem souhlasí.Foto: Deník / Babor Josef

Dvacet čtyři osob. To je kapacita právě dokončovaného Domu se zvláštním režimem, který je určen pro pacienty s lehčími formami Alzheimerovy choroby a stařeckými demencemi a který vzniká přestavbou bývalých jeslí v domažlické Benešově ulici. Areál jeslí tvořila stará vila a přístavba ze 60. let. Hotovo by mělo být do konce září, poté se bude v objektu prostupně rozjíždět provoz. Oficiální otevření se čeká v samém závěru roku.

V průběhu přestavby se mj. objevila i neočekávaná komplikace. „Ve stropech byla nalezena dřevomorka,“ uvedl starosta Miroslav Mach (SPMD). S tím si stavbaři poradili a v těchto dnech už probíhají závěrečné práce, například instalace plotu. Už v červnu zastupitelé odsouhlasili nákup potřebného vybavení (mj. nábytek, polohovací postele, masážní prostředky, lékařské vybavení) za 4 milionu korun.

Na svém posledním zasedání využili nabídky majitele sousedního rodinného domu z roku 1926 a odsouhlasili záměr ho za 5 milionů odkoupit včetně pozemku. „Víme, že v současné době je na trhu práce nedostatek volných pracovníků v sociálních službách. nabízí se proto zaměstnat uchazeče z nám jazykově blízkých oblastí – například z Ukrajiny. Sousední dům tak můžeme eventuálně využít jako ubytovnu pro personál. Další možností je ho propojit s objektem Domova a navýšit tak jeho kapacitu,“ zmínil domažlický starosta na jednání zastupitelstva. V zařízení by mělo pracovat na tři desítky zaměstnanců.

Záměr sousední dům koupit podpořilo 12 ze 14 přítomných zastupitelů. Proti byl Pavel Zeman (SPMD), hlasování se zdržel Miroslav Vokáč (ANO). Celkové náklady na přestavbu jeslí a vybavení vyjdou na cca 28 milionů Kč.

Zájem o podobné sociální služby výrazně přibývá. „Klienti s touto diagnózou potřebují čtyřiadvacetihodinovou péči v uzavřeném objektu pod zvláštním režimem, který je chrání,“ vysvětlila už dříve Vendula Klimentová, ředitelka Městského centra sociálních služeb, pod které bude Domov spadat.