Domažličtí vyrazí za partnery do USA

Domažlice – Další krok v rozvoji letos navázaných partnerských vztahů Domažlic a amerického města Two Rivers. Domažličtí příští léto vyrazí na první oficiální návštěvu do USA.

„Delegaci by mělo tvořit 10 lidí, vhodné by bylo, aby se uměli domluvit anglicky. Měli by v ní být zástupci vedení města, zastupitelé a členové Výboru pro spolupráci s partnerskými městy,“ shrnul Kamil Jindřich, předseda výboru.

Termín příletu byl stanoven na 30. června, ale na ten den je naplánována zajímavá místní akce, na kterou chtějí partnery z chodské metropole pozvat, proto byl příjezd posunut o den dříve, odjezd se předpokládá 5. července.

„Americká strana zajistí dopravu z chicagského letiště, což obnáší zhruba 3 hodiny cesty a ubytování v hotelu,“ uvedl Jindřich.

Domažličtí jsou pozváni na dvě velké oficiální akce – přijetí na radnici se zástupci města a tamních institucí a oslavu Dne nezávislosti, který připadá na 4. července. „Je vhodné mít připravený seznam členů delegace již nyní ve velkém předstihu, aby bylo možné hned využít příznivých cen pro nákup letenek – předpokládám, že jejich cena by se mohla pohybovat okolo 10 tisíc korun,“ odhadl starosta Miroslav Mach.

Partnerství bylo navázáno letos v květnu. Na oslavy osvobození americkou armádou přijela delegace z Two Rivers ze státu Wisconsin a rovnou přivezla listinu o přátelství. Impulzem bylo vloni udělené čestné občanství třem veteránům a in memoriam Mattu Konopovi, který pochází z osady Stangelville ležící nedaleko Two Rivers a který měl chodské kořeny. Ty má i mnoho desítek dalších obyvatel města.