Domažličtí turisté uspořádali vloni desítky akcí

Mířkov – Sedmatřicetiletá řidička Peugeotu 308 jedoucí ve čtvrtek od Mířkova do Horšova nezvládla zatáčku, vyjela částečně do protisměru, kde narazila do nákladního Mercedesu Benz s přívěsem, který řídil šestatřicetiletý muž.