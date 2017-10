Domažličtí senioři byli oceněni na radnici

Domažlice – Již potřetí byli na domažlické radnici ocenění významní senioři, a to v rámci Dne seniorů, který se slaví vždy začátkem října. Oceněné seniory vždy navrhují jednotlivé kluby Městské rady seniorů.

Do obřadní síně domažlické radnice byli ve čtvrtek 12. října pozvaní:

Marie Přibková (navrhl ji Domov seniorů, Baldovská) – obětavá knihovnice

Ludmila Terčová (navrhl ji Svaz postižených civilizačními chorobami) – zakládající a dlouholetá členka

Jindřich Kitzberger (navrhl jej ZO Českého zahrádkářského svazu Domažlice) – dlouholetý člen

Marie Navrátilová (navrhl ji Klub českých turistů, odbor Domažlice) – za propagaci domažlického KČT a sponzorské dary (perníčky)

Svatopluk Krejsa (navrhl jej Klub českých turistů, odbor Domažlice) – za práci při shromažďování historických dokumentů

Alois Štípek – (navrhl jej Svaz neslyšících a nedoslýchavých Domažlice) – zakladatel, do svých 80 let jej vedl

Bedřich Řechka, Jan Kralovec, Ladislav Verner – (navrhla Městská rada seniorů) – členové vítězného družstva na mezinárodních sportovních hrách seniorů

Karel Strnad – (Sbor dobrovolných hasičů Domažlice) – člen od roku 1960, hasič z povolání, člen družstva veteránů, stále aktivní

Svatopluk Doubek (navrhl TJ Sokol Domažlice) – za záchranu lidského života – v srpnu zachránil ženu z hořícího auta.

Autor: Kristýna Bublová