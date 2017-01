Domažlicko zasypal sníh, kamiony stojí, přibývají nehody

Domažlice - Předpovědi meteorologů se vyplnily. Husté sněžení zkomplikovalo dopravu na Domažlicku.

Od rána jsou v plné pohotovosti i Domažlické technické služby.Foto: Deník/ Josef Babor

Silničáři s vypětím sil udržují komunikace, přesto musela být kvůli přívalům sněhu uzavřena silnice z Trhanova k Domažlicím (na křižovatku u čerpací stanice Tank Ono).

Kamiony neprojeli přes hraniční přechod Folmava a problémy měli i za Kdyní ve směru na Klatovy i na Všeruby. Postupně se situace stabilizuje, i když na silnici na Folmavu stále vítr přifoukává nové přísuny sněku.

Obtížně průjezdný i pro osobní auta je úsek od Klenčí k Lískové.

"Jela jsem v sedm ráno z Kouta přes hraniční přechod Lísková do práce do Německa. Nad Klenčím se nesmí solit a byla tam jedna velká katastrofa. Silničáře jsem cestou nepotkala, komunikace byla téměř nesjízdná. Místo 45 minut jsem jela do práce dvě hodiny," popsala svoji zkušenost jedna z obyvatelek Kouta na Šumavě.

U Újezda (ve směru na Draženov) havarovala tři auta, nehoda by měla být bez zranění. Stojící kamiony však zablokovaly jeden jízdní pruh na hlavní silnici ve směru na Draženov.

Okolo jedenácté hodiny byla dobře průjezdná hlavní silnice od Holýšova k Horšovskému Týnu. "Jede se dobře, silnice je pouze mokrá," uvedl jeden z řidičů.

Od brzkých ranních hodin jsou v ulicích zaměstnanci Domažlických technických služeb.

"V terénu jsou dva velké traktory s radlicí a sypačem, další dva malé traktory se stejným vybavením udržují chodníky, nasazeno je i další speciální vozidlo Magma. Probíhá i ruční čištění s lopatami a košťaty. věnujou se tomu všichni dostupní zaměstnanci," shrnul ředitel DTS Jaroslav Zavadil.

Připravujeme další podrobnosti